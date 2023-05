– Elvileg vizsgálódni jöttek, de már a bizottság személyi összetétele is borítékolja, hogy már az ítélettel a kezükben érkeznek Budapestre – fogalmazott Hidas Dóra, a European Democrat Students (EDS) alelnöke a Fidelitas legújabb videójában, arra reagálva, hogy háromnapos magyarországi látogatásra érkezett az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága. A delegáció tagja Daniel Freund, német zöldpárti politikus, Rónai Sándor a Demokratikus Koalíció, valamint Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselői is.

– Budapestre jöttek vizsgálódni úgy, hogy közben Brüsszelben az Európai Unió történetének legnagyobb korrupciós botrány zajlik, amiről persze ugyanezek a képviselők mélyen hallgatnak – szögezte le Hidas Dóra. Kiemelte, hogy a delegáció a budapesti látogatás alatt baloldali újságírókkal, Soros-szervezetekkel, a dollárbaloldal politikusaival fognak találkozni, hogy az általuk elmondottak alapján megállapíthassák, amit már eddig is elmondtak.

– Ezek a képviselők abban kifejezetten elkötelezettek, hogy hazánkba egy forint uniós forrás se érkezzen

– szögezte le Hidas Dóra.

A Fidelitas tagjai Eva Kailit ábrázoló matricával ellátott bőrönddel fogadták Daniel Freundot, aki a Twitteren reagálva úgy fogalmazott:

Szép próbálkozás. De én nem fogadok el kenőpénzt.

Ismert: Eva Kaili a brüsszeli korrupciós ügy egyik fő gyanúsítottja, aki a botrány ellenére visszatérne az Európai Parlamentbe.

Daniel Freund egy másik Twitter-bejegyzésben arról számolt be újságírókkal folytatott megbeszélésüket követően, hogy „az Orbán-kormány állításaival ellentétben Magyarországon óriási nyomás nehezedik a médiaszabadságra”.

Ahogy arról lapunk beszámolt, immár sokadik alkalommal érkezett Magyarországra a baloldali többségű Európai Parlamentből (EP) bizottsági delegáció vizsgálódni. Legutóbb nem olyan régen, február 20–21-én járt hazánkban ilyen testület: a Pegasus-bizottság a baloldalhoz köthető NGO-k tagjaival találkozott. Ennek a delegációnak tagja volt két közismert magyargyűlölő politikus, Sophie in ’t Veld, a Renew EP-frakció képviselője – ennek a frakciónak a tagja a momentumos Cseh Katalin –, valamint Gwendoline Delbos-Corfield is, aki annak a hazánkat elítélő EP-jelentésnek is a szerzője, amelyet tavaly szeptemberben fogadott el az Európai Parlament balliberális többsége.

Borítókép: A Fidelitas tagjai Eva Kaili arcképét ábrázoló bőröndökkel fogadták a hazánkba látogató EP-delegáció tagjait (Fotó: Fidelitas Facebook)