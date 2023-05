Gyógyító közelségben

Mint mondja, a szülők aktívan részt vesznek a gyerekek ápolásában, ugyanakkor ha a betegek fizikai állapota is lehetővé teszi, a Fővárosi Iskolaszanatórium pedagógusai, illetve pszichológus, lelkigondozó, kézműves terapeuta, játékterapeuta és zeneterapeuta is bejár hozzájuk, igyekezve a teljes izolációt mérsékelni, a külvilágot bevonni.

Lépést tartani az osztálytársakkal

A következő lépés a haza vezető úton a Démétér ház, amely Szombathelytől Pécsig, Szegedtől Debrecenig, az ország minden részéről fogad betegeket, sőt – szükség esetén – a budapestieknek is lakhatást biztosít. A szülők így folyamatosan a gyermekeik mellett lehetnek, sütnek-főznek, közösen játszanak. Ezen felül az intézmény színes programokkal, foglalkozásokkal igyekszik segíteni azt, hogy a gyerek gyerek maradjon. Halloweenkor például tököt faragnak, farsangkor mindenki beöltözik, de megünneplik a tanév elejét és végét is, mivel az iskoláskorú gyerekek a pedagógusok segítségével gyógyulás közben is tanulnak.

Miként a steril boxban is – az iskoláskorú gyerekekkel két pedagógus, pszichológus és lelkigondozó foglalkozik, az alapítványnak emellett gyógytornásza és dietetikusa is van, akik heti egyszer látogatják meg a házat. Pedagógusaink folyamatosan tartják a kapcsolatot a gyerekek anyaiskoláival, tehát az intézmény tanrendje szerint oktatják őket. A két tanárnőnek továbbá osztályozási és bizonyítványadási jogosítványa van, így az ő jóvoltukból idén hét gyerek itt fejezte be tanévet a Démétérben

– részletezi az intézményvezető, majd megmutatja azt is, hogyan is néz ki egy-egy tanóra a gyakorlatban.

A betegágy mellől a komfortos apartmanokig

Két terembe is beköszönünk, mindkét helyen éppen online zajlik az oktatás. Mint kiderül, a gyerekkel való közös munka a kiköltözés után sem ér véget, hanem tovább oktatják őket, hogy ne kelljen évet ismételniük. A jól felszerelt oktatóterem után az intézményvezető megmutatja a tornaszobát, majd az egyik éppen akkor üres apartmant is, amelyből az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként immár 14 áll rendelkezésre. Mókus, tapír, hangya, bagoly – mindegyik apartman más-más állatról van elnevezve, felépítésüket és berendezésüket tekintve azonban nem különböznek. Az apartmanban két egyszemélyes ágy, gardrób, mikrohullámú sütő, plazmatévé és internet is van, továbbá mindegyik szobához saját fürdőszoba kapcsolódik.