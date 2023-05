Kisvonatokat épít családi műhelyében a vasút szerelmese

Gyermekkorunkban mindannyian álmodozunk arról, hogy mik leszünk, ha nagyok leszünk. A legtöbben olyan hivatásban, szakmában gondolkodnak, amit később elfelejtenek, de vannak, akik kitartanak álmaik mellett. Ők néhány esetben nyílegyenesen, néha pedig kacskaringós úton, kitérők után érnek célt. A dunaharaszti Polónyi Tamás nagyrészt az utóbbi kategóriába tartozik, de a fiatalember történetében azért van egy meghatározó fordulat is. – Amikor kisgyermek voltam, mindig arról álmodoztam, hogy vasutas, leginkább mozdonyvezető leszek. Emellett szerettem barkácsolni, építeni is, így talán nem csoda, hogy annak idején már gyermekként készítettem szánkóhoz kapcsolható „vagonokat”, és azt játszottuk a többiekkel, hogy egy vonatot irányítunk – emlékezik vissza a férfi. Aztán nem lett mozdonyvezető, de a vasút iránti rajongása megmaradt.

Saját mozdony az udvaron levő vasúti pályán Fotó: Havran Zoltán

Polónyi Tamás végül 2015-ben látta elérkezettnek az időt arra, hogy elkészítse élete első mozdonyát, amelyet az MD 40-as típus alapján alkotott meg. Az első munkát újabbak követték.

Lézerrel kivágott alapanyagok

A mozdonyok alapját rendre egy-egy bontott autó képezi, annak sok alkatrészét – így a motort és a váltót is – felhasználja, az alvázat zártszelvényből, a burkolatot lemezből építi. Nagyon sok elemhez lézerrel vágják ki az alapanyagot, ebben Polónyi Tamás alvállalkozókkal működik együtt. Így készülnek a mozdonyok kerekei is, a laposvasat pedig kézi hengerlő géppel hajlítja meg. Vagyis a kereket, ahogyan a gőzhengert vagy a kazánt is, darabokból rakja össze.

Az első, 2015-ben készített mozdonyt eladtam, a jármű egy tanyára került. A gazdának az volt a terve, hogy a birtokán síneket fektet le, és a szállítást nem traktorral, hanem vasúti szerelvénnyel oldja meg

– mondja a férfi. Polónyi Tamás még abban az évben létrehozta a Thomas Mozdonyépítő Műhely elnevezésű Facebook-oldalát. Ez alapján jött az újabb munka, egy gyermekszórakoztató park üzemeltetője rendelt meg egy kisvonatot, egy gőzmozdonyt és három kocsit. Ezt a férfi elkészítette ugyan, de a hajtással később akadtak gondok, mert a kezdeti megoldások nem működtek megfelelően. Ez a nehézsége annak, hogy úttörő munkát vállalt.

Vasút az udvaron

– Időközben egy villamosmérnök költözött a szomszédomba, így a jövőben könnyebb lesz megoldanom az elektromos hajtást is – büszkélkedik Polónyi Tamás. Mint elmondja, az első vásárlója nemrég vagonokat és két csillét is rendelt, 2020-ban pedig épített egy újabb mozdonyt is a német gyártmányú Jung-féle gőzmozdony mintájára, az eredetivel megegyező méretben.

Polónyi Tamás gyermekkori álmát valósítja meg Fotó: Havran Zoltán

Nagy különbség azonban, hogy ezt nem gőz, hanem egy 1996-os Ford benzinmotor hajtja. A nyomtáv, miként az eredetinél, 600 milliméter, a motor mellett a mozdonyba beépítette az autó váltóját, benzintankját és egyes elektromos alkatrészeit is.

A jármű önsúlya nem éri el az egy tonnát, így egy autószállító trélerrel is lehetne szállítani, ha rámpán fel tudják rá juttatni. A mozdony jelenleg az udvaron áll, és a gazdájára vár. – Tavaly pedig megalkottam a Bobó becenévű M44-es dízelmozdony másolatát egy a héthez méretarányban egy vasúti kocsival, ezt félkész állapotban vették meg. Családi tragédia miatt a szerelvényt akkor nem tudtam befejezni – számol be az újabb alkotásáról.

Tele újabb álmokkal

Polónyi Tamás szeretne tovább lépni. Ha eladja a jelenleg az udvaron álló mozdonyt, először is a befolyó pénzből komolyabb vállalkozást építene ki, és szeretné, hogy idővel meg tudjon élni a kisvasutak megépítéséből.

Most még inkább hobbiról beszélhetünk, és mellette sok mindent csinálok. Autókat újítok fel, éppen egy 1992-es amerikai Mercury Grand Marquis-t teszek rendbe, de a saját garázst és műhelyt is én építettem. A kézügyességem adott, a tudást pedig bármihez megszerzem

– jelenti ki a férfi. Hozzáteszi: az egyik vonatokat szerető barátjával azt is tervezik, hogy az ismerős tanyáján vasutat építenek ki. Ehhez az ismerős rendelkezik a szükséges vasúti jelzőberendezésekkel és váltókkal, de emellett gondolkodnak saját, turisztikai célú, vonatos parkban is.

A marketingre és a piackutatásra eddig kevesebb hangsúlyt fektettem. A jövőben el szeretném érni, hogy folyamatosan legyenek megrendeléseim, mert akkor sokkal több időt tölthetek a hobbimmal

– fejti ki Polónyi Tamás. A férfi ugyan nem lett hivatásos mozdonyvezető, de némiképp kárpótolhatja magát, ha a saját vasúti parkjában ő irányíthatja majd a kisvasutat.

Borítókép: Polónyi Tamás a saját udvarán épít mozdonyokat és vagonokat (Fotó: Havran Zoltán)