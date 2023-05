Kötelezettségszegési eljárást kezdeményeztek Romániával szemben

Idősebb Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt és az Emberi Méltóság Tanácsa jogvédő szervezet jelenlegi elnöke panasszal élt a kitiltási ügye miatt Ursula von der Leyennél, az Európai Bizottság elnökénél – tudta meg lapunk a volt főbírótól. Ő azt kérte, hogy az Európai Bizottság indítson kötelezettségszegési eljárást Románia ellen, és hívja fel a szomszédos országot annak a gyakorlatnak a megszüntetésére, amely az Európai Unió alapvető szabadságelvét, a személyek szabad mozgását és több irányelvet is sért.

Kiállás a székely terrorvád meghurcoltjai mellett

Idősebb Lomnici Zoltán az Ursula von der Leyennek írt levelében emlékeztetett arra, hogy az Emberi Méltóság Tanácsa elnökeként az uniós jog megsértésére hivatkozva négy petíciót nyújtott be az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, és valamennyit befogadtak, az egyiket már eredményesnek is nyilvánítottak. Mint kifejtette, a petíciók közül kettőt Románia ellen adott be.

A levelében a volt főbíró felhívta a figyelmet arra, hogy a jogvédő szervezet képviseletében jogi segítséget nyújtott Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, akiket terrorizmus vádjával öt-öt év börtönbüntetésre ítéltek Romániában.

– S tették ezt úgy, hogy a döntőnek minősített bizonyítékot sem az érintettek, sem a védőik, sem jogvédő szervezetünk nem ismerhette meg. (...) Utóbb kiderült, hogy a román állami titkosszolgálat költségvetési okok miatt érdekelt lehetett az általuk feltárt eset eredményes befejezésében. A büntetőeljárás jogszerűségét az Emberi Jogok Európai Bírósága érdemben vizsgálja – emelte ki.



A sajtóból szerzett tudomást a kitiltási eljárásról



Miután Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt tavaly szabadlábra helyezték, az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntette a két székely fiatalembert. – Emiatt Mirela Elena Adomnicai, a román parlament kormánypárti képviselője tavaly május 24-én kezdeményezte kitiltásomat Románia területéről Bogdan Aurescu külügyminiszternél. A kitiltási eljárás megindításáról értesítés nem kaptam, azt a román sajtó tudósításából ismertem meg – mutatott rá. Hozzátette: Románia azt a gyakorlatot alakította ki az unió jogát megsértve, hogy a kitiltott személy nem kap határozatot, a kitiltás tényét akkor tudja meg, amikor megkísérli átlépni Románia határát. Mint Dabis Attila ügyére célozva írta, néhány éve az egyik magyar állampolgárságú jogvédő, noha érvényes úti okmánnyal rendelkezett, nem léphetett be Románia területére, a határrendészeti szervektől tudta meg, hogy ki van tiltva.

Idősebb Lomnici Zoltán rámutatott arra, hogy a saját kitiltási ügyében Kulcsár-Terza József romániai parlamenti képviselővel közös levélben fordultak Románia parlamentjének elnökéhez, aki a mai napig nem is válaszolt a beadványra.



Megszüntetné a törvénysértő gyakorlatot Romániában



– Kulcsár-Terza József ezt követően Bogdan Aurescu külügyminiszterhez fordult, utalva arra, hogy nem kaptam hivatalos értesítést a kitiltásról, így a jogilag bizonytalan helyzet miatt nem tudom kifejteni jogvédő tevékenységemet Románia területén. A külügyminiszter a hatásköre hiányára hivatkozva nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ki vagyok-e tiltva az országból. Informálisan tavaly nyáron annyit közöltek, hogy 2022. szeptember 1. napja után ne kíséreljem meg átlépni a határt – jegyezte meg. Hozzáfűzte: az illetékesnek mondott belügyminiszterhez is beadvánnyal fordultak. Lucian Nicolae Bode, Románia belügyminisztere sem adott azonban érdemi választ, de utalt arra, hogy a román határrendészeti szervek teszik a dolgukat.

Vagyis egyszerűen fogalmazva, majd megtudom az eredményt, ha megkísérelem átlépni a magyar-román határt. Mivel a korábban említett eset az emberi méltóságot sértő helyzetbe hozta a magyar jogvédőt, úgy döntöttem, hogy nem segítem a román államot abban, hogy másokat megalázzon

– közölte idősebb Lomnici Zoltán. Mint hangsúlyozta, erre figyelemmel kérte most az Európai Bizottságot és annak elnökét, hogy indítsanak kötelességszegési eljárást Románia ellen az unió szabadságelvét és több irányelvet sértő jogi eljárása miatt. – Fontosnak tartom az uniós jog tagállami érvényesülését már csak arra figyelemmel is, hogy címzetes egyetemi tanárként éveken át oktattam az unió jogát, és két cikluson át alelnöke voltam az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága elnökeit tömörítő szervezetnek. Az a cél, hogy a jövőben a román hatóságok egyetlen uniós polgárral szemben se élhessenek vissza a hatalmukkal az uniós jogot megsértve – fűzte hozzá a volt főbíró.

