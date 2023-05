Súlyos csapást mérhetnek a magyar alvilágra

– Februártól a tanúvédelem mellett a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság is integrálódott a Nemzeti Nyomozó Irodába, ettől pedig azt reméljük, hogy még hatékonyabban tudunk fellépni a szervezett bűnözői csoportokkal szemben – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Jeney Áron ezredes.

Az NNI igazgatója elmondta azt is, hogy az elmúlt tíz évben már így is komoly vérveszteséget tudtak okozni a magyar maffiának, elég csak a Portik Tamás fémjelezte bűnözői kör elleni fellépésre gondolni, akiknek ügyében már több jogerős ítélet is született. Ezek közé tartozik az Aranykéz utcai robbantás vagy a Prisztás-gyilkosság is.