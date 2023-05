Teljes kudarc a Momentum kordonbontása

A sokat emlegetett Momentum–DK-versenyben utóbbi tehát egyelőre fölényesen vezet, ami minden bizonnyal összefüggésben van azzal is, hogy Gyurcsány Ferencék távol maradtak az erőszakos akcióktól. Sőt, a Momentum kordonbontását Ander Balázs, a Jobbik alelnöke is öncélú, kontraproduktív bohóckodásnak nevezte, ami elviszi a fókuszt a pedagógusokról. Hasonló véleményt fogalmazott meg Ungár Péter is, aki szerint „egyszerűen semmi köze egyes ellenzéki szereplők vágyának, hogy belekerüljenek az újságba ahhoz, hogy többet keressenek a pedagógusok”.

Mint az LMP társelnöke fogalmazott, „ez nem képviselet, hanem önzés”, és „biztos vagyok abban, hogy az ellenzéki választók többsége kicsit kevesebb hisztit, forradalmáros-playt, magamutogatást vár el tőlünk”.

Élesen bírálta a Momentum kordonbontását Schiffer András is. – Ami történt, az nem a pedagógus-béremelésről szólt, nem az óraszámemelésről szólt. Tudod, miről szólt? Klasszikust megidézve: készüljenek k…rva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, a CNN azzal legyen tele, hogy az orbáni diktatúra gyerekeket ver. Erről szól az egész show-műsor – fogalmazott az LMP korábbi elnöke, alapítója.

A Momentum erőszakos akcióinak a kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor szerint sincs politikai haszna.

– Orbán Viktor aligha a kordonbontás miatt fog megbukni – fogalmazott a politológus, aki szintén úgy látja, hogy a Momentum sikertelenül próbál erőt mutatni az ellenzéki oldalon zajló versengésben. Nagy Attila Tibor hangsúlyozta: a kordonbontásoknál nemhiába nincs ott a DK sem, amely inkább kormányprogramot akar írni őszre, és nem érdekük az, hogy utcai akciókban vegyenek részt.

A Závecz Research felmérése szerint egyébként hatszázalékos támogatottsággal még a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe, míg az MSZP, az LMP, a Jobbik és Párbeszéd a küszöb alatt van.

Borítókép: Momentum kordonbontás (Fotó: Facebook)