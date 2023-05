Újra kell gondolni a menekültek ellátását

Egy év távlatából azonban úgy tűnik, hogy a háború még hosszú ideig el fog húzódni, nagyon sokaknak érdeke ez a háború, erős a háborúpártiak hangja és ereje, még a hazai baloldalon is lehet ezeket érzékelni, ezért az egyes kormányzati feladatok szervezését is érdemes ehhez a kényszerű helyzethez igazítani. Ezzel összhangban az Ukrajnából Magyarországra érkezőkkel kapcsolatos kormányzati napi operatív feladatok szervezését is érdemes újragondolni, olyan struktúrát létrehozni, amely nem átmeneti jelleggel, hanem középtávon is reagál a háború és a nagyszámú menekült miatti kihívásokra