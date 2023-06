Barta László: Márki-Zay az új pártját erősíthette a guruló dollárokból

Keresetében Barta László úgy vélte, hogy az MMM felügyelőbizottsága is törvényellenesen működött, hiszen Kaltenbach Jenő lemondása után kétfőssé – és így döntésképtelenné – vált a testület, mivel nem választottak új tagot az előírt 30 napon belül.

– Erre az MMM ügyvédje azzal érvelt, hogy a pandémiás veszélyhelyzet az ilyen működésmódra is lehetőséget adott, ám birtokomba jutott az az e-mail, amelyből kiderül, hogy Kaltenbach még 2019-ben – vagyis jóval a Covid-járvány előtt – mondott le, s erről Márki-Zay is tudott, hiszen az e-mailben ő maga próbálta maradásra bírni a felügyelőbizottsági tagot – számolt be róla Barta László, aki 2019-ben az MMM országos kampányfőnökeként is tevékenykedett. Hozzátette: a csonka felügyelőbizottság jóvá sem hagyhatta volna a tavalyi évre szóló pénzügyi beszámolót, amelyből egyébként 10 millió forintnyi tételt „felejtettek ki”.