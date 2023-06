Emiatt is fájhat a fejünk, túl sok az ózon Magyarországon

A magas ózonkoncentráció miatt kialakuló szmogot fotokémiai szmognak is nevezik. A szmogriadónak Magyarországon is két fokozatát különböztetik meg: a tájékoztatásit és a riasztásit. A tájékoztatási fokozatot akkor rendelik el, amikor a légszennyezettségi szint meghaladja azt az értéket, amelynek rövid idejű hatása is veszélyt jelenthet a különösen érzékenyekre, vagyis három egymást követő órában meghaladja a köbméterenként 180 mikrogrammot. A riasztási fokozatot akkor rendelik el, amikor a légszennyezettségi szint a teljes lakosságra nézve veszélyt jelenthet, vagyis amikor három egymást követő órában meghaladja a köbméterenként 240 mikrogrammot vagy 72 órán túl meghaladja a 180 mikrogrammot.

A troposzférikus ózon jelenléte ártalmas lehet az emberi egészségre, leginkább a fiatalabb és idősebb korosztályra. A tüdőbe kerülve légzési nehézségeket okoz, elősegíti az asztma kialakulását, ezenkívül szemirritációt, fejfájást is okozhat – olvasható a bejegyzésben.