Magyarországon megjelent februárban a Pegasus-bizottság is, amely a baloldalhoz köthető NGO-k tagjaival találkozott. Ennek a delegációnak is tagja volt egy közismert magyarellenes brüsszeli politikus, Gwendoline Delbos-Corfield, aki a napokban azt nyilatkozta, itt az ideje, hogy elindítsák a vitát a magyar elnökségről. A francia zöldpolitikus úgy fogalmazott: régóta vannak aggályai Magyarországgal szemben, amelyeket korábban is felvetett. Mint mondta, a jövő évi magyar elnökség indítja el a következő ötéves ciklust. Delbos-Corfield aggódik amiatt is, hogy ha Magyarország lesz az elnök, hogyan alakul majd az unió ukrajnai háborúhoz való viszonya. Megjegyzendő, hogy Delbos-Corfield volt annak a hazánkat elítélő EP-jelentésnek is a szerzője, amelyet tavaly szeptemberben fogadott el az Európai Parlament balliberális többsége.

Ennek a jelentésnek az előzménye volt, hogy 2021 szeptemberében jogállamisági misszióban látogatott Magyarországra az EP állampolgári jogi szakbizottságának (LIBE) zömében balliberális képviselőkből álló csoportja.

A jelentés szerint az uniós értékeket rendszerszintű veszély fenyegeti Magyarországon, az ország többé nem tekinthető teljes mértékben demokráciának, a helyzetet csak súlyosbítja az unió tétlensége. A jelentést támogató képviselők arra szólították fel az uniós bizottságot, hogy ne hagyja jóvá a magyar helyreállítási tervet, amíg az ország nem tesz eleget a jogállamisági feltételeknek.

Emlékezetes, hogy 2018-ban az EP ezen szakbizottságának tollából született meg a Sargentini-jelentés, aminek az elfogadását követően jogállamisági eljárás indult Magyarország ellen. Akkor az EP-szavazás vitatott módja miatt a kormány az Európai Unió Bíróságán is pert indított, de azt végül elvesztette. A Sargentini-jelentés elfogadása folyamatában és módszereiben a 2013-as Tavares-jelentés mintáját követte. A zöldpárti portugál politikusról, Rui Tavaresről elnevezett jelentés szintén súlyos aggodalmát fejezte ki a magyarországi demokráciával és az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatban, s szintén a Soros-hálózat és a magyar ellenzéki politikusok segédkeztek a dokumentum létrejöttében.

