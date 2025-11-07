autós hírhasznált autóimport

Megugrott a használtautó-import, érdekes okok húzódnak a hátterében

Októberben a DataHouse adatai szerint 12 588 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 10 százalékkal több az előző havinál és 17 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket.

2025. 11. 07. 14:14
Az E90-es 3-as BMW az egyik legnépszerűbb import használt autó Forrás: BMW
Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2021 márciusában volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 12 ezret – hívta fel a figyelmet szerdai elemzésében a JóAutók. Halász Bertalan, a használtautós portál vezérigazgatója azt emelte ki, hogy az elmúlt ötéves időszak első felében tapasztalt fokozatos visszaesés részben az autóiparban bekövetkező csiphiányra volt visszavezethető: az újautó-piac ellátási zavarai miatt külföldön is sok vásárló fordult a használtautó-piac felé, emiatt ezek a járművek is jelentősen megdrágultak. Az ezt követő inflációs időszak miatt pedig sok hazai vásárló óvatosságból elhalasztotta az autóvásárlást. 

2023 közepe óta azonban lassan megfordult a trend:

a reálbérek ismét növekedni kezdtek, és idén a hazai vásárlók számára már a kedvezően alakuló euróárfolyam is nagyobb ösztönzést jelent arra, hogy a nagyságrendekkel nagyobb kínálatot nyújtó külföldi piacokon válogasson. A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy a tavalyi 111 ezer helyett idén már mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba.

A használtautó-import mennyisége 2025 első tíz hónapjában összesen 107 180 volt, ami 15,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 92 863-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is hasonló szinten alakult: a 106 755-ös mennyiség 7,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 99 084-es darabszámot.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

