Megugrott a használtautó-import, érdekes okok húzódnak a hátterében

Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2021 márciusában volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 12 ezret – hívta fel a figyelmet szerdai elemzésében a JóAutók. Halász Bertalan, a használtautós portál vezérigazgatója azt emelte ki, hogy az elmúlt ötéves időszak első felében tapasztalt fokozatos visszaesés részben az autóiparban bekövetkező csiphiányra volt visszavezethető: az újautó-piac ellátási zavarai miatt külföldön is sok vásárló fordult a használtautó-piac felé, emiatt ezek a járművek is jelentősen megdrágultak. Az ezt követő inflációs időszak miatt pedig sok hazai vásárló óvatosságból elhalasztotta az autóvásárlást.

2023 közepe óta azonban lassan megfordult a trend:

a reálbérek ismét növekedni kezdtek, és idén a hazai vásárlók számára már a kedvezően alakuló euróárfolyam is nagyobb ösztönzést jelent arra, hogy a nagyságrendekkel nagyobb kínálatot nyújtó külföldi piacokon válogasson. A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy a tavalyi 111 ezer helyett idén már mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba.

A használtautó-import mennyisége 2025 első tíz hónapjában összesen 107 180 volt, ami 15,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 92 863-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is hasonló szinten alakult: a 106 755-ös mennyiség 7,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 99 084-es darabszámot.