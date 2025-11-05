Megállt az elektromos autók értékvesztése, fiatalodik a kínálat

2025 októberében, egyrészt 7,7 százalékkal kevesebben kerestek autót, másrészt az elérhető kínálat szélesebb és jobb állapotú járművekből áll. Az aktív hirdetések száma megközelítette a százezret (99 633 darab), és az újonnan feladott hirdetések száma is nőtt az előző évhez képest. A használtautó-piacon kettős folyamat rajzolódik ki, derül ki a Használtautó.hu által közölt adatokból.

Illusztráció. Fotó: Szabad Föld

A legnépszerűbb használt autók listája nem változott

A kínálat érezhetően fiatalodott: a meghirdetett autók átlagéletkora 12,52 évre mérséklődött a korábbi 12,94 évről, futásteljesítményük pedig 174 ezer kilométerre csökkent 181 ezerről. Ez a hazai piacon egy viszonylag ritkán tapasztalható minőségi javulást jelez. A tulajdonosok hosszabb távon is értéktartóbb, karbantartott járműveket kínálnak eladásra.

Az árak minden kategóriában emelkedtek. A benzines autók átlagára 4,48 millió forint körül alakult, a dízeleké 4,94 millió forint környékén. A hibridek átlagosan 10,99 millió forintért cseréltek gazdát, ezzel továbbra is a legdrágább hajtástípusnak számítanak.

Az elektromos autók piacán különösen érdekes fordulat történt. Az eddigi években tapasztalható árcsökkenés helyett most 4,5 százalékos növekedés látható: az átlagár 10,44 millió forintról 10,91 millió forintra nőtt. A kínálat ebben a kategóriában gyors ütemben bővült, az elektromos hirdetések száma 38 százalékkal emelkedett. A vevők számára egyre több, nagyobb hatótávú, újabb típus érhető el.

A legnépszerűbb modellek sorrendje szinte változatlan. Továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezetik a listát.

A magyar vásárlók következetesen a jól ismert, megbízható típusokat részesítik előnyben, ezek az autók stabilan tartják az értéküket.

A használt autók piacán tehát lassú, de egyértelmű átrendeződés figyelhető meg. A vásárlók megfontoltabb döntéseket hoznak, a kínálat pedig egyre inkább a jó állapotú, átlátható előéletű járművek irányába tolódik. Az elektromos autók árának emelkedése pedig arra utal, hogy a hazai autósok körében nő a bizalom a modernebb technológiák iránt is.

Lehetséges, hogy egy olyan paradigmaváltás szélén állunk, amire évek múltán úgy fogunk emlékezni, hogy ekkor fordult meg néhány a hazai autóállomány rossz hírnevét okozó okozó folyamatok közül.



