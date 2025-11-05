autósokhasznált autójármű

Megállt az elektromos autók értékvesztése, fiatalodik a kínálat

Mérséklődött az érdeklődés, a kínálat minősége azonban javult a használt járművek piacán. Az árak határozottan emelkedtek a hazai használtautó-piacon előző időszakhoz képest. A járművek átlagosan fiatalabbak és kevesebbet futottak, mint egy évvel korábban. Különösen figyelemre méltó, hogy az elektromos autók ára is nőtt, ezzel megtörve az utóbbi évek csökkenő tendenciáját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 9:12
Fotó: Ayvens
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2025 októberében, egyrészt 7,7 százalékkal kevesebben kerestek autót, másrészt az elérhető kínálat szélesebb és jobb állapotú járművekből áll. Az aktív hirdetések száma megközelítette a százezret (99 633 darab), és az újonnan feladott hirdetések száma is nőtt az előző évhez képest. A használtautó-piacon kettős folyamat rajzolódik ki, derül ki a Használtautó.hu által közölt adatokból.

Nagy változások a használtautó-piacon. A kép illusztráció./Fotó: Szabad Föld
Illusztráció. Fotó: Szabad Föld

A legnépszerűbb használt autók listája nem változott

A kínálat érezhetően fiatalodott: a meghirdetett autók átlagéletkora 12,52 évre mérséklődött a korábbi 12,94 évről, futásteljesítményük pedig 174 ezer kilométerre csökkent 181 ezerről. Ez a hazai piacon egy viszonylag ritkán tapasztalható minőségi javulást jelez. A tulajdonosok hosszabb távon is értéktartóbb, karbantartott járműveket kínálnak eladásra.

Az árak minden kategóriában emelkedtek. A benzines autók átlagára 4,48 millió forint körül alakult, a dízeleké 4,94 millió forint környékén. A hibridek átlagosan 10,99 millió forintért cseréltek gazdát, ezzel továbbra is a legdrágább hajtástípusnak számítanak.

Az elektromos autók piacán különösen érdekes fordulat történt. Az eddigi években tapasztalható árcsökkenés helyett most 4,5 százalékos növekedés látható: az átlagár 10,44 millió forintról 10,91 millió forintra nőtt. A kínálat ebben a kategóriában gyors ütemben bővült, az elektromos hirdetések száma 38 százalékkal emelkedett. A vevők számára egyre több, nagyobb hatótávú, újabb típus érhető el.

A legnépszerűbb modellek sorrendje szinte változatlan. Továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezetik a listát. 

A magyar vásárlók következetesen a jól ismert, megbízható típusokat részesítik előnyben, ezek az autók stabilan tartják az értéküket.

 

A használt autók piacán tehát lassú, de egyértelmű átrendeződés figyelhető meg. A vásárlók megfontoltabb döntéseket hoznak, a kínálat pedig egyre inkább a jó állapotú, átlátható előéletű járművek irányába tolódik. Az elektromos autók árának emelkedése pedig arra utal, hogy a hazai autósok körében nő a bizalom a modernebb technológiák iránt is.

Lehetséges, hogy egy olyan paradigmaváltás szélén állunk, amire évek múltán úgy fogunk emlékezni, hogy ekkor fordult meg néhány a hazai autóállomány rossz hírnevét okozó okozó folyamatok közül.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.