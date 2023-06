Bár a baloldal 2022-es, történelmi veresége után úgy tűnt, hogy közös miniszterelnök-jelöljük, Márki-Zay Péter végleg kiszorul az országos politikából, Hódmezővásárhely polgármestere most újra helyzetbe kerülhet, ráadásul éppen amiatt, hogy a napokban kiderült: külföldi kampányfinanszírozás miatt az ÁSZ akár 3,2 milliárd forint büntetést is kiszabhat a baloldali pártokra.

Márki-Zay Péter groteszk módon helyzetbe jöhet. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A helyzet azért nevezhető groteszknek, mert az Amerikából küldött, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő „makroadományok” a Márki-Zay által alapított Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) érkeztek, amiről a baloldali pártok a mai napig állítják, hogy nem tudtak róla. Bár ez meglehetősen életszerűtlennek tűnik, az tény, hogy az esedékes ÁSZ-büntetés az MMM-et nem érinti majd, mivel nem párt. Utóbbiakat viszont igen, amelyek várhatóan az állami támogatások megvonásával, csökkentésével számolhatnak, azaz kevesebb forrással vághatnak neki a jövő évi önkormányzati, illetve európai parlamenti (EP-) választásoknak.

Mindezek tükrében érdekes körülmény, hogy Márki-Zay Péter szinte az ÁSZ jelentéstervezetének nyilvánosságra kerülésével egy időben jelentette be, hogy a bíróság bejegyezte a Mindenki Magyarországa Néppártot, amely önállóan indul az EP-választásokon, arról pedig a következő hónapokban döntenek, hogy kik szerepelnek majd a párt listáján. Bejelentette továbbá, hogy jövőre ismét megméreti magát Hódmezővásárhely polgármesteri székéért. Érdekes körülmény az is, hogy szintén az ÁSZ jelentéstervezetének nyilvánosságra kerülésével egy időben Márki-Zay Péter újra adománygyűjtésbe kezdett a korábban az amerikai pénzeket fogadó MMM-nek. „A Fidesz ismét lehetetlen helyzetbe hozza az önkormányzati választás előtt az ellenzéket. Kérem, támogassa a demokratikus oldalt” – írja közösségi oldalán a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, közzétéve a mozgalom honlapjának támogatásokkal kapcsolatos linkjét.

Ebből kiderül, hogy Márki-Zay Péter ott folytatja, ahol a tavalyi országgyűlési választáson abbahagyta: 2024, ötezer, tízezer, illetve legnagyobb összegként húszezer forintos „makroadományokkal” lehet támogatni az MMM-et.

„Fontos tudnia, hogy nem fogadunk el semmilyen támogatást, amelyet később bárki, bármikor, bármilyen befolyásolásra, nyomásgyakorlásra fel tudna használni. A már most is működő fő számlánk mellett az egyes projektekre, kampányokra külön alszámlákat is nyitunk, ami biztosítja, hogy minden egyes forint kizárólag olyan célokra kerüljön felhasználásra, melyre azt a támogatóink eredetileg fordítani akarták” – olvasható a honlapon. Kiemelik azt is, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően minden ötszázezer forint alatti támogatást anonim módon kezelnek, de bármekkora támogatást örömmel fogadnak. „A legnagyobb segítség az lenne, ha rendszeres átutalással segítené munkánkat. A legtöbb bank internetes felületén ma már be lehet a rendszeres átutalási módot állítani, így emiatt nem kell havonta felkeresnie a bankfiókját vagy netbankját” – áll a felhívásban. Emlékezetes: a Márki-Zay alapította MMM bevételei két év alatt a kezdeti összeg 642-szeresére nőttek. A szervezet 2022-es pénzügyi beszámolója szerint így összesen 2,61 milliárd forintnyi bevételük volt tavaly, amelyből 2,58 milliárd forintnyi összeg bizonytalan eredetű adomány.