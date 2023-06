Donáth Anna, a szivárványos lobbista

Háborúpárti propaganda

A dollárbaloldal egyik meghatározó politikusaként Donáth Anna is megdolgozik a guruló dollárokért: szankciópárti és háborúpárti álláspontot képvisel. Az ukrajnai katonai konfliktus kirobbanása után néhány nappal már erős üzenetben tette egyértelművé, hogy elszánt támogatója a kardcsörtető brüsszeli és amerikai politikának.

Ukrajna európai ország, és Putyin bűnös háborúja támadás az egész európai közösség ellen. A mai napon pártcsaládunk, az ALDE pártvezetői rendkívüli ülést tartottak az ukrán helyzetről, és – a momentumos ALDE-alelnök, Berg Dániel támogatásával – azonnali hatállyal elfogadtuk Vologyimir Zelenszkij pártjának, A Nép Szolgájának csatlakozási kérelmét pártcsaládunkba. Közösen elfogadott határozatban erősebb szankciókat, több katonai és humanitárius segítséget sürgetünk Ukrajnának.

Magyarellenes tevékenység Brüsszelben

Donáth Anna Magyarország szuverenitása ellen dolgozik Brüsszelben és intenzíven lobbizik a hazánknak jogosan járó európai uniós források visszatartása érdekében. Donáth Anna 2019-ben azért kérte számon az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnököt, Vera Jourovát – aki egyébként szoros szövetségese Brüsszelben –, mert úgy érzékelte, hogy nem halad elég gyorsan a Magyarországgal szemben indított 7-es cikk szerinti eljárás: – Jelenleg mind Lengyelország, mind pedig Magyarország ellen a 7-es cikkely szerinti eljárás van folyamatban, de nagyon kevés eredménnyel: a korrupció és a demokratikus értékek aláásása folytatódik – fogalmazta meg elégedetlenségét a Momentum politikusa.

Amint utaltunk rá, Donáth Anna rendszeresen egyeztet a magyarellenes EU-biztossal, Vera Jourovával, aki szerint „Magyarországon nem illiberális demokrácia, hanem beteg demokrácia van.” A Momentum EP-képviselője emellett már 2020-ban is folyamatos kapcsolatban állt az általa is csak új Sargentininek nevezett Gwendoline Delbos-Corfielddel.

Azt, hogy Donáth nem is titkolja magyarellenes tevékenységét, mindennél jobban megvilágítja az a kiszólása, amelyben elégedettségét fejezte ki a saját hazája ellen végzett aknamunkájával. Kijelentette, hogy „90 százalékban sikeres” volt a munkája. Egy Momentum belső köreiből kiszivárgott videó felfedte, hogy a kapcsolatot többször is határozottan tagadó Donáth Anna valójában meglehetősen jó viszonyt ápol és sokszor egyeztet az Európai Bizottság alelnökével. „Engem rengetegen keresnek. Hát a jogállamisági kérdések hozzám tartoznának. Vera Jourovával háromnaponta beszéltem telefonon. Informálisan” – hangzik el a felvételen. Azt is elárulta, hogy másokkal is gyakran folytat informális eszmecseréket. „Nemcsak velük, hanem az új Sargentinivel is, Gwendoline Delbosszal, francia képviselő a zöldektől, ő viszi tovább a magyar kérdést… és hát azt kell mondjam, hogy 90 százalékban sikeres volt az én munkám” – magyarázta kendőzetlenül a momentumos politikus.

Donáth Anna is tagja volt a magyarországi jogállamiságot vizsgáló LIBE-bizottság budapesti delegációjának, amit Delbos-Corfield vezetett, és még az elődjénél is negatívabb képet festett a magyar jogállamiságról. Ismert, hogy a hazai baloldal EP-képviselői aktívan részt vettek a Magyarországot ismételten elítélő Delbos-Corfield-jelentés elkészítésében: a 230 módosító indítványból Dobrev Klára 27-hez, Donáth Anna pedig 18-hoz járult hozzá, és egy sem irányult arra, hogy megvédje Magyarországot.

A következetes magyarellenes tevékenység bizonyítéka az is, Donáth Anna 2021 végén azzal büszkélkedett, számos eljárást folytat az EU Magyarországgal szemben. A Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta: „Négy-ötféle eljárás folyik jelenleg, a hetes cikkelyesnek is lesz új meghallgatása – ennek az eredmény szempontjából kisebb jelentősége van, de jelzi, hogy Magyarország és Lengyelország ma fekete bárány, vagy legalábbis kispadon van.” Az interjúban azt is kifejtette, hogy amíg nem mélyítik el az integrációt, amíg nem lesz vége annak a gyakorlatnak, hogy a Tanácsban a tagállamok vezetői a legfontosabb kérdéseket blokkolni tudják egymaguk is, nem lesz hatékonyabb az uniós döntéshozatal. Tehát már akkor azt sürgette, amit manapság már uniós vezetők is szorgalmaznak, hogy szüntessék meg a konszenzusos döntéshozatali rendszert az Európai Tanácsban, ezáltal gyakorlatilag semmibe vehetné Brüsszel az egyes tagállamok eltérő véleményét fontos kérdésekben.