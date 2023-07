Bakondi György: Nemet mondunk a migránsgettókra

Kötelező kvóták alapján Brüsszel akarja szétosztani az illegális migránsok tömegét az uniós tagállamokba, amivel rákényszerítenék a nemzetállamokat migránsgettók létrehozására, ezt azonban a magyar kormány az emberek és Magyarország biztonságának garantálása érdekében határozottan elutasítja – fogalmazott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Magyar Nemzetnek.

A Soros-terv

Bakondi György emlékeztetett rá, hogy 2015-ben egyik napról a másikra indult meg a tömeges illegális migráció, aminek akkor még volt ideológiája is, hogy miért szükséges, miért jó, ha tömegek érkeznek ismeretlen személyazonossággal, jogellenesen, embercsempész bűnözői hálózatok segítségével, pénzért Európába. – Az ideológia alapját a Soros-terv tartalmazta, amelynek az volt a lényege, hogy évente legalább egymillió illegális bevándorlót kell befogadni, mihamarabb integrálni őket a társadalomba, mindez pedig a nemzetállamok meggyengítését, végső soron az Európai Egyesült Államok létrehozását célozta – emlékeztetett a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György: A kormány elutasítja a kötelező kvótákat és a migránsgettókat (Fotó: Teknős Miklós)

Bakondi György rámutatott, az Európába irányuló illegális bevándorlás súlypontja 2015 óta – kétség nem fér hozzá – a balkáni útvonalon, ezen belül a szerb–magyar határon van. Az elmúlt évben 330 ezer határsértő, jogellenes belépést regisztráltak Európában, ebből 270 ezret Magyarország szerbiai határszakaszán.

– A koronavírus-járvány időszakában – amikor a hadseregüket is bevetették a nemzetállamok, sőt több esetben a határt is lezárták – jelentős mérséklődést hozott az illegális migrációban – tette hozzá, egyben megjegyezte, hogy a nemzetállamok hozzáállása az illegális migrációhoz kétségtelenül megváltozott az elmúlt években. Míg 2015-ben a német kancellár még azt mondta, mindenkit befogadnak, valamint a lakosság is nagyrészt segítőkészen állt a migránsokhoz, napjainkra ez gyökeresen megváltozott. – Nyugat-Európában is szembesültek az illegális migráció negatív következményeivel, mint például a franciaországi súlyos, száznál több halálos áldozatot követelő terrortámadásokkal, a nizzai brutális gázolással vagy a közelmúltból említhetjük azt a tragikus esetet, amikor egy késes támadó a játszótéren babakocsiban fekvő csecsemőket szurkált meg. Súlyos figyelmeztetés ugyanakkor napjainkban a franciaországi migránslázadás is, sok esetben második, harmadik generációs bevándorló-hátterű fiatalok őrjöngtek és vertek szét üzleteket, gyújtottak fel autókat. A zavargás villámgyorsan átterjedt több vidéki városra, majd átcsapott Belgiumba is. A zavargók semmibe veszik az állami intézményeket, nem fogadják el az állam törvényeit, egy más szisztémában, más ideológiai, vallási megközelítésben élnek – sorolta az elrettentő példákat.