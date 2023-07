Migrációs szakítópróba az EU-ban

Mivel ez így nyilván nem lehet működőképes és követendő példává sem válhat, most az „európai értékekre” hivatkozva kvótákkal kötelezik a német–francia törekvésekkel szembenálló tagállamokat a befogadásra – miként éppen tapasztaljuk. Ez nemcsak az önkéntesség elvének mellőzését jelenti, de a 2020-as bizottsági terven is túllép. A „régi” tagállamoknál a hangsúly a menedékhez való jogra, a visszafordítás tilalmára került. A határon történő visszafordításokat, amelyeket a Frontex határügynökség is tudomásul vesz, törvénytelennek tartják. Petra Bendel erlangeni professzor szerint ezek a lépések illegális kitoloncolások. Ezzel párhuzamosan az ukránokat sem ösztönzik a háború utáni hazatérésre. Németországból az ideiglenes védelmet kapott ukrajnaiak 32 százaléka tervezi csak a hazatérést!