Kötelező migránskvóta, ami nincs

A magyar baloldal politikusai ilyenkor persze vörös fejjel igyekeznek bizonygatni, hogy a kötelező kvóta valójában nem is kötelező, Európa felvilágosult és progresszív részén, ott, ahol valósággal tombol a demokrácia, soha nem is akartak ilyen ronda dolgokat ránk erőltetni, különben is, majd néhány tízezer euróval fakultatívvá lehet varázsolni a kötelezőt, amúgy okosba’.