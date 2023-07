Fenyő-gyilkosság: össztüzet zúdíthat Gyárfás Tamás védője az ügyészre

Az ügyész érvelésének értelmében kristálytiszta a szereposztás. Az ügyész másfél napos vádbeszédében pontról pontra bizonyítékként említett konkrétumok említésével és a tanúk neveinek felsorolásával vette végig a vádbeszéd elején öt pontban módosított (pontosított) vádat.

A tárgyalás során feltűnő volt, hogy a fenntartott vád egyes elemei ellentétesek a bizonyítási eljárás során elhangzottakkal. A Magyar Nemzet értesülése szerint Zamecsnik Péter éppen ezekre az ellentmondásokra alapozza csütörtöki beszédét: mintegy negyven oldalon keresztül sorolja majd reflexióit az ügyész által elmondottakra.

Különös hangsúlyt kaphat az ügyvéd felszólalásában a vád egyik alappillére, az, hogy a vád szerint Gyárfás Tamás megbízta Tasnádi Pétert, hogy ölesse meg Fenyő Jánost, majd a vád szerint ugyanezzel megbízta Portik Tamást is. Úgy tudni, a védelem Tasnádi megbízását is vitatja, pedig a vádhatóság szerint Tasnádi – az ügyész szerint bizonyítottan – fel is vette két részletben a megbízási díjat. Mindenesetre a bizonyítási eljárásban a második pénzfelvételről bebizonyosodott, hogy az úgy nem történhetett meg, mint ahogy azt Tasnádi elmondta az eljárásban.