Elárasztották a felháborodott kommentek David Pressmanék Facebook-oldalát

A döntést a magyar kormányt hibáztatva azzal indokolják, hogy a kormány nem orvosolta az aggályaikat. A döntésre reagálva a Belügyminisztérium közölte: az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatait követelte Magyarországtól. Magyarország azonban ezt nem adja ki senkinek, mert a külhoni magyarok biztonsága a tét.

Kicsinyes politikai bosszú Magyarország ellen?

A döntés részleteit, illetve a mögötte rejlő indoklást az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a Facebook-oldalán is megosztották. A kommentszekciót pedig elárasztották a felháborodott, haragos hozzászólások. A legtöbbek szerint a döntés nem más, mit egy kicsinyes politikai bosszú Magyarország ellen, illetve többen azt is felvetették, hogy

kétszínű lépés az USA részéről a magyarokat kockázatként kezelni, miközben a mexikói határon tömegével lépnek be az országba az illegális bevándorlók.

A népharag az USA mellett a magyarországi nagykövetre, David Pressmanre is koncentrálódik, akinek sokak egybehangzó véleménye szerint távoznia kellene Magyarországról. Ezzel együtt többen is úgy látják, hogy Magyarországnak válaszul szintén korlátoznia kellene az amerikaiak beutazását. A sok indulatos kommentelők között többen voltak, akik az új szabályok értelmezéséről tettek fel kérdéseket. Legtöbbször az merült fel, hogy az ESTA szigorítása miként hat majd azokra, akik tranzitállomásként látogatják meg az Egyesült Államokat.

Akkor most ha Amerikába megyek, és átugrom Kanadába, akkor nem mehetek vissza, hogy hazajussak? Kell igényelnem még egy ESTA-t?

– tette fel a kérdést egy kommentelő, akinek a US Embassy Budapest válaszolt is.

Minden magyar útlevéllel rendelkező utazónak egyszeri belépésre jogosító ESTA engedéllyel kell rendelkeznie az összes USA-ba történő belépéshez

– olvasható a válaszban. Ez azt jelenti, hogy ha egy magyar állampolgár Kanadába az Egyesült Államokon keresztül utazik, akkor a visszaútra új ESTA-t kell igényelnie.

„Minek mennék az USA-ba?”

Egy másik hozzászóló egy októberre tervezett floridai út miatt került bajba, mivel a nyaralás alatt beiktatnak majd egy többnapos karibi utat is. Mivel az illető az utazás alatt két héten belül kétszer is be fog lépni az USA-ba, így tisztázni szeretné, hogy ezt miként tudja a legegyszerűbben megtenni az új szabályok mellett.