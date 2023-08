Kubatov Gábor: Karácsonyék korábban gáncsolták volna, ma már pózolnak az atlétikai világbajnokságon

Arról is beszélt: a vb nyilvánosságát arra fogják felhasználni, hogy elmondják, a kormány nem tartotta be a szavát, a kabinet által ígért forrásoknak csak közel a fele érkezett meg a kerületekhez. Emlékezetes az is: a The Economistnak adott interjúban nemcsak a magyar miniszterelnök fizikai adottságain gúnyolódott, de a lap megjegyzése szerint Karácsony „egy drága atlétikai stadion ellen kampányolt”. „Döntöttem a Diákvárosról, az atlétikai vb-ről és a budapesti közlekedést segítő intézkedésekről is” – írta két éve a Facebookon megosztott videójához Karácsony Gergely. A főpolgármester akkor azt is bejelentette, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek azt javasolja majd, hogy Budapest vonja vissza a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges hozzájárulását.

Minden eszközzel

Baranyi Krisztina 2019-ben úgy fogalmazott: „Egy atlétikai stadion építését minden eszközzel akadályozni fogom, és ahhoz nem adom a beleegyezésemet, mert az egy olyan beruházás, ami Ferencváros legértékesebb telkét veszi el.” Ferencváros baloldali polgármestere idén áprilisban pedig azzal fenyegetőzött, hogy éppen az augusztusi atlétikai világbajnokság idejére fogyhat ki a pénzből Budapest, így az olimpia utáni második legnézettebb sportesemény ideje alatt állhat le a fővárosi tömegközlekedés.

„Ha ez a túlélőcsomag nem lesz, akkor augusztusra, az atlétikai világbajnokságra – amely, mint tudjuk, önöknek nagy szívügye, a miniszterelnöknek egy gyémánt a sportkoronáján – fog leállni ez a város, és leáll a tömegközlekedés is. Hát milyen nemzetközi szégyen lenne ez mindannyiunknak!”

– fogalmazott Ferencváros baloldali polgármestere. Az atlétikai vb kezdete előtt néhány nappal aztán Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina, Fürjes Balázs, valamint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár társaságában találkozhattak Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével. A ferencvárosi Fidesz korábban arról értesült: ötven ingyenjegyet kapott a ferencvárosi önkormányzat az atlétikai világbajnokságra.

Budapest sportváros

A baloldal megváltozott kommunikációjában mára feltételezhetően közrejátszik az is, hogy a kormány támogatásával épített sportkomplexumok és maga Budapest is egyre több nemzetközi elismerésben részesül a sportrendezvények miatt. A svájci BCW tanácsadó cég és PR-ügynökség például idén is elkészítette a világ legjelentősebb sportvárosainak rangsorát, amelyben Budapest – a lista történelme során először – a 10. helyen szerepel.

A rangsor összeállításakor figyelembe veszik, hogy hány sporteseményt rendezett az adott város a vizsgált időszakban, hogy a szakmabeli szakértők mennyire értékelik az adott várost, illetve hogy milyenek a város kilátásai a jövőre nézve.

Rendkívül hangsúlyosan veszik számításba, hogy a város nemzetközi sportesemények szervezése terén mennyire számít rutinosnak – fővárosunkat a vizes vb-nek és a labdarúgó Európa Liga-döntőnek köszönhetően kiemelten értékelhették. Szintén sokat nyomhatott a latban a fővárosi sportlétesítmények építése, fejlesztése, valamint az atlétikai világbajnokság megszervezése is. A lista élén egyébként Párizs foglal helyet, megelőzve a második Los Angelest és a harmadik Londont.

Borítókép: Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, valamint Karácsony Gergely, Budapest baloldali főpolgármestere (Forrás: Facebook)