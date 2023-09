Az Európai Egyesült Államok pártján

Kitért arra is, hogy a DK önmeghatározása szerint is egy progresszív, liberális elfogultságú párt. Ezért sem meglepő, hogy a fő 21. századi törésvonalak esetében mindig a konzervatív állásponttal helyezkednek szembe. – Szélsőséges gondolkodásmódjuk miatt a végletekig támogatják a migrációt, de az Európai Egyesült Államokat is: miként programjukban írják, „az Európai Egyesült Államok létrehozásának pártján állunk” – emelte ki Tóth Erik.

Az elemző rámutatott, az elsődleges oka annak, hogy Gyurcsány Ferenc most szociáldemokrata pártnak állítja be a DK-t, az, hogy így próbálja a DK néppárti jellegét erősíteni és az utolsó szöget beverni a szocilisták koporsójába.

Gyurcsány Ferenc eltökélt szándéka az, hogy egykori politikai alma materét, a kommunista utódpártot leszalámizza. A jövő évi EP-választáson ezért indul a DK önállóan, mert ott megerősítést nyerhet, hogy ők a legfajsúlyosabb ellenzéki erő, ami ebben a mezőnyben nem feltétlenül nevezhető kiemelkedő sikernek

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy mennyi szavazót vonzhat ez az irány, Tóth Erik azt mondta: a szociáldemokrácia Magyarországon nem tekinthető tömegtámogatottságú ideológiának. – Ugyan több baloldali politikus beszélt korábban arról, hogy létre akarnak hozni egy önálló pártot a német SPD mintájára, de ez érthető okokból mindig elmaradt.

A DK ezt a látszólagos, meglátásom szerint inkább a körúti értelmiségen belül létező hiátust akarja pótolni.

A szociáldemokrata szólamokat azonban felülírják sokak szemében a DK vezetőjének előmenetelével kapcsolatos tapasztalatok, sőt a DK aktuálpolitikai szerepvállalása is, azt ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a konfliktus kiszélesítése, és nem a béke pártján állnak – fogalmazott Tóth Erik.