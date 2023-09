Gyülekeznek a sötét felhők Cseh Katalinék feje felett – ezt lehet eddig tudni a példátlan uniós botrányukról

A Pannónia Nyomda Kft. egyébként a pályázat benyújtása idején Vácott bérelt telephelyet, pont ott, ahova a Holotech Hungary Kft. is be van jelentve. További összefonódás, hogy a Holotech Hungary Kft. ügyvezetője, és a HoloTech Switzerland AG elnök-vezérigazgatója ugyanaz a személy, Lakatos Viktor, akinek az érdekeltségi körébe tartozó IPRESS Center Kft. 2012-ben megvásárolta a Veszprémi Nyomda Kft.-t, ahol a tisztségviselők között megtalálható volt a momentumos politikus édesapja és Lakatos Viktor neve is. Visszatérve még a váci telephelyre, a NAV munkatársai a helyszínen kutatást is tartottak, ahol iratokat foglaltak le.