Bese Gergő: Hibás volt a népszámlálási kérdőív összeállítása

Soha nem látott távolság a generációk között

Mint fogalmazott, a papság nem tud keresztény társadalmat építeni, ahhoz szükség van a hívek aktív közreműködésére is. Mivel a papok egyre kevesebben vannak, a világiakra egyre nagyobb szerep hárul a közösségek formálásában. „Nagy kérdés, hogy mi lesz a fiataljainkkal. Mert egyre nehezebb a közönyösséget áttörni. Sajnos az a fiatal, aki négy-öt órát ül a telefonnal a kezében, azt nem érdekli az íjászat, a néptánc, nem lesz belőle cserkész. Ez még akkor is így van, ha egyébként vallásos neveltetést kapott” – fejtette ki Bese Gergő, aki arra is kitért a beszélgetésben, hogy soha nem látott távolság alakult ki a generációk között.

A magyar családmodelltől rettenetesen idegen az, ami az elmúlt 70 évben létrejött. Régen a fiú feleségül vette a leányt, hazavitte a feleségét, és három generáció élt együtt, a családban pedig a nagyszülők szava volt a döntő. Egymástól tudtak tanulni, és volt egy rendje az életnek. A nagymama nevelte a gyereket, tanította imádkozni. Jött a kommunizmus, és mindent szétzilált

– magyarázta Bese Gergő.