Hatalmas blamázs Karácsony lakáspolitikája

Képtelen ötletekkel akarja enyhíteni a lakhatási válságot a főváros, a kudarcba fulladt megoldások Karácsony Gergely főpolgármesterhez és Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadóhoz köthetők. Emlékezetes eset volt, amikor a Kőbányai út 22. szám alatti fővárosi tulajdonú bérházba még 2020-ban hajléktalanokat költöztettek be a Gyáli úti hajléktalanszállóról. A „görög háznak” hívott épületben önkormányzati bérlők élnek, akiknek az életét felforgatták az új lakók. Rendszeresek lettek a tivornyák, rendbontások, a folyosókon ürülék, szemét volt, a lépcsőházban hegyekben állt a kidobott bútor, éjszaka folyt a mulatozás, drogozás, kiabálás, az ablakokon dobják ki a szemetet. A lakók beszámolója szerint a hajléktalanok beengednek más hajléktalanokat is; a költöztetés óta gyilkosság és tűzeset is történt.

Hasonló megoldás lett volna az első − igen szerény érdeklődéssel kísért − fővárosi közösségi költségvetés nyertes ötlete is, amely szerint ötvenmillió forintot költöttek volna arra, hogy üres bérlakásokba hajléktalan embereket költöztessenek. Ez az Utcáról Lakásba Egyesület! (ULE) beadott ötlete volt, amit eddig nem valósítottak meg. Figyelemre méltó, hogy a vasárnapi 11. Lakásmenet társszervezője az ULE, amelynek egyik alapítója annak a Jámbor Andrásnak az élettársa, aki szintén a főpolgármester munkatársa volt, mielőtt a Párbeszéd országgyűlési képviselője lett. Így nem meglepő, hogy a lakásmeneten felszólalt a szélsőbaloldali – szintén Jámborhoz köthető – Szikra mozgalom egyik tagja.

A vasárnapi tüntetésen, amelyen a főváros baráti álciviljei szolidáris lakáspolitikáért szólaltak fel, papíron az 1989-es hajléktalantüntetésre emlékeztek, A Város Mindenkié csoport hívta életre a demonstrációt, amelynek meghatározó alakja Misetics Bálint. Ő volt egyébként annak a képtelen ötletnek is az élharcosa, hogy a Főpolgármesteri Hivatal Gerlóczy utcai szárnyában krízisszálló nyíljon. A hajmeresztő tervet az V. kerületi önkormányzat akadályozta meg az építési szabályzatra hivatkozva, miután a Városháza műemlék épület.

Mindezek után Karácsony egy fővárosi tulajdonú csepeli nyugdíjasotthonba költöztetett be hajléktalanokat. A döntés felháborodást keltett az otthonban élők körében, mivel a beköltöztetettek hiába jutottak lakhatáshoz, ugyanolyan életmódot folytatnak, mint előtte. Karácsony egyetlen bérházépítési projektbe kezdett bele, mintegy kétmilliárd forint támogatást nyertek el a lakhatási programra az Európai Unió városfejlesztési programjában. A terv szerint egy húsz lakásból álló, közel nulla energiaigényű lakóépületet alakítanak ki a IV. kerületi Szabadkai utcában egy hosszú ideje üresen álló, egykori iskolaépületből. A fővárosi önkormányzat korábbi közleménye szerint a betervezett európai források visszatartása miatt nincs elegendő forrás lakáspolitikai terveinek megvalósítására.

