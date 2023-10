Üzenet Gyurcsányék élősködő bandájának

Kemény hangú bejegyzésben hívta fel a közvélemény figyelmét Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke arra, hogy ugyanazok sodorták a csőd szélére a fővárost, akik 2010 előtt tönkre tették Magyarországot. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán távozásra szólította fel a budapesti Városházán 2019 októberében Gyurcsány Ferenc vezetésével hatalomra jutott baloldalt. Láng Zsolt a DK elnöke mellett a budapesti közműcég milliárdos vezetőjét, Mártha Imrét is megnevezte, aki a volt miniszterelnök bizalmi embere és a napokban nyilvánosságra került dokumentumok szerint Karácsony Gergely főpolgármester döntése nyomán csaknem nyolcmilliós forint prémiumot kapott.

A Fidesz budapesti elnöke a Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „Mártha Imre Gyurcsány vezérigazgatója volt. Mikor az ország vezetésében megbuktak, Gyurcsányékkal távozott és – jobb híján – a Városházára Gyurcsányékkal érkezett. Ez az arrogáns és élősködő banda sodorta a csőd szélére a fővárost! Épp itt az ideje, hogy távozzanak a Városházáról!”

Nem Láng Zsolt az első kormánypárti politikus, aki felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Karácsony Gergely sokmilliós – esetenként csaknem tízmillió forintos – prémiumokat osztott ki önkormányzati cégvezetőknek, miközben folyamatosan a főváros súlyos anyagi helyzetére panaszkodik.

Gyurcsány szerint több Mártha Imre kell

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén a Facebookon közzé tett bejegyzésében pénteken arról írt: „míg Karácsony Gergely siránkozik a főváros csődközeli helyzete miatt, Gyurcsányék kipakolják a kasszát, pont úgy, mint régen az egész országot. És úgy tervezik, hogy még fél évtizedig ezt fogják csinálni: a városban semmit, a városházán mindent.”

A politikus posztjában megjegyezte azt is, hogy Gyurcsány Ferenc nemrég azt jövendölte, a „hozzájuk közel álló világ fogja vezetni Budapestet a jövő évi választások után is. Mártha Imre is, mert ő annyira szuper. Gyurcsány róla azt mondta, hogy több Mártha Imrét szeretne” – emlékeztetett Kocsis Máté.

A közművezér erre személyeskedő posztban reagált és megélhetési politikusnak nevezte a Fidesz frakcióvezetőjét. Ugyanakkor nem válaszolt a Magyar Nemzet kérdésére, hogy milliárdosként lemond-e a csaknem nyolcmillió forintos extra juttatásról, amit Karácsony Gergely főpolgármester jóváhagyott neki.

Kukakáosz és arrogancia

De idézzük fel, ki is az a Mártha Imre, és miért nevezhető Gyurcsány bizalmasának, túl azon, hogy a DK elnöke – mint már utaltunk rá – követendő példaként emlegeti a Budapesti Közművek vezérigazgatóját.

Lapunk a napokban már bemutatta, ki is az a Mártha Imre, akit Gyurcsány ennyire nagyra tart, és mit művelt az elmúlt években az általa vezetett közműcég élén, amiért csaknem nyolcmilliós prémiumot kap a fővárosi adófizetők pénzéből.

Sokan emlékezhetnek még az egy évvel ezelőtti kukakáoszra. A Budapesti Közművek kötelékébe tartozó szemétszállítók 2022 októberének első napjaiban jutottak el oda, hogy rossz bérviszonyaikat nem tűrték tovább, és a kukásautók hibáira hivatkozva napokon át nem ürítették a szemeteseket.

A Karácsony Gergely vezette főváros először azt állította, hogy a kormány miatt nem tud bért emelni, ám ez hamis érvelés volt, amit akkor konkrét számadatokkal cáfoltunk. Szemétszállítás: az állam nem elvett, hanem többet adott a fővárosnak (Vg.hu).

A dolgozókkal maga a fővárosi közműcég vezére, a leginkább milliárdos playboyok életét élő Mártha Imre is tárgyalásba bocsátkozott, ám a kukásküldöttség egyik megjegyzése kellően érzékeltette a helyzetet: szerintük Mártha aznap viselt ruhái drágábbak lehettek, mint amennyire az ott ülő alkalmazottak havi fizetése összeadva rúgott.

A húrt nem lehetett tovább feszíteni, a pénztelenségre hivatkozó Karácsonyék három nap után megegyeztek, ennek részeként bruttó kétszázezer forintos rezsitámogatást és 120 ezer forintos karácsonyi ajándékot kínáltak fel a kukásoknak.

Gyurcsány bizalmasa

Arra viszont talán kevesebben emlékeznek, hogy Mártha Imre már bő 15 éve Gyurcsány bizalmasaként tűnt fel, hiszen 2008 májusában, nem sokkal az SZDSZ-kormányból való kilépése után őt nevezték ki a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) vezérigazgatójának. Ugyanezen a közgyűlésen döntöttek az MVM feldarabolásáról is, és Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy a társaság teljes vezetését is azért cserélték le – egy kivételével csak kívülről érkezett igazgatósági tagokat választottak be –, hogy ez az új szemlélet – azaz az energiamonopólium felszámolása – teret nyerhessen a vállalat irányításában.

Mártha Imre az MVM vezérigazgatójaként igyekezett meghálálni a bizalmat Gyurcsányéknak. A PestiSrácok internetes portálon 2014-ben megjelent cikk szerint milliókat keresett a paksi bővítés farvizén Szigetvári Viktor cége 2008–2009-ben.

„A Bajnai Gordon-féle Együtt–PM jelenlegi társelnöke – a Szonda Ipsos két vezetőjével együtt – 2007-ben hozta létre a Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft.-t, amely 2008 augusztusában bruttó 2,7 milliós, majd 2009 márciusában bruttó 2,8 milliós – összesen bruttó 5,5 millió forintos – megbízást kapott a Magyar Villamos Művektől. A szerződéseket Szigetvári Viktor, illetőleg a villamos művek akkori vezérigazgatója, Mártha Imre írta alá.”

Karácsony gyámság alatt

Ezek fényében nem meglepő, hogy 2019 végén, amint a baloldal átvette a budapesti Városháza irányítását, Mártha a Főtáv – később a több vállalat összevonásával létrehozott közműcég – vezérigazgatói székében tűnt fel. Karácsony Gergely ugyanis az önkormányzati cégek vezetését a 2010 előtti Gyurcsány- és Bajnai-kormányok kádereire – köztük egykori miniszterekre és államtitkárokra – bízta. A főpolgármester gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc gyámsága alatt áll, mivel a DK nélkül Karácsonynak nincs többsége a fővárosi közgyűlésben.

Az már csak hab a tortán, hogy a nyolcmilliós prémiumot is zsebre tevő Mártha luxuséletet él, a híradások alapján ez az összeg csak aprópénz neki. A sajtó részletesen beszámolt a milliárdos értékű, egyébként korábban Prisztás József nevén volt ingatlanáról, drága óragyűjteményéről, nagy értékű autójáról és különböző nyaralásairól. Amerikai és más ingatlanüzleteiről is számos cikk született.

Borítókép: Mártha Imre, az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester a 2020. évi bérmegállapodás aláírásán a cég vezérigazgatóságán 2020. március 9-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)