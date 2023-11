Koncz Zsuzsa felmondta a leckét: diktatúrának érzékeli a mai Magyarországot

Koncz Zsuzsa éppen ötven éve, 1973-ban adta ki Jelbeszéd című albumát, amelyet nem sokkal a megjelenés után azonnal be is tiltottak. Az előadónő most újra kiadta ezt az albumot, Jelbeszéd 2.0 címmel, ennek apropóján beszélgetett Friderikusz Sándor podcast műsorában az elmúlt ötven évéről, a karrierjéről és a magánéletének alakulásáról.

Kifejezetten kíváncsi voltam arra, hogy ezek a felvételek 2023 Magyarországán hogyan hangoznak

– érvelt a újrakiadás szükségessége mellett Koncz Zsuzsa. Az egyetemi, az ELTE Jogtudományi Karán töltött éveiről, amelyet végül két év után, énekesi karrierje miatt félbehagyott, kifejtette: – Amikor elvittek minket a parlamentbe, akkora csalódást jelentett nekem, hogy azt mondtam, ez lehet nem az, mint amire én gondoltam. Olyan volt, mint egy színház, mint amit elrendeztek, mint ahol minden előre el van döntve és le van játszva, mint ahol semminek semmilyen tétje sincs – mondta, majd Friderikusz rögtön hozzá is tette, a mai parlamentben pedig a cirkusz műfaja uralkodik.

Az énekesnő arra is kitért, nem tiszte, hogy bírálja a jelenlegi rendszert, de művészként el tudja mondani a véleményét. – Szabadon a nézők elé tárom, amit énekelek, és mindenki értse úgy, ahogy szeretné, hogy eldöntse milyen rendszert szeret vagy épp nem szeret – vélte.

Úgy gondolom, mindenkinek itt kell élnie, valamilyen kiegyezés alapján itt élünk, én is itt élek, de ezzel ki kell egyeznünk, hogy ez van, ezt választottuk

– fogalmazott, kiemelve, hogy nem szereti, hogy a külföldi ismerősei arról kérdezik, mi történik ebben az országban, és magánemberként rosszul érzi magát a mai társadalmi viszonyok közepette.

Az énekesnő a mai zenei stílusokról is elmondta a véleményét, Azahriah zenéje például a mulatós rockra emlékezteti.