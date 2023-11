Több terrorszervezet áll a fegyveres tálibok és embercsempész bandák mögött a magyar-szerb határon

Az ISIS-szal, az Al-kaidával és a Hamasszal, ezekkel a terrorszervezetekkel állnak kapcsolatban azok az embercsempész bandák és fegyveres tálibok, akik itt vannak a déli magyar határszakaszon. Ez derül ki legalábbis a legfrissebb titkosszolgálati jelentésből. A HírTV stábja ismét a szerb–magyar határon uralkodó állapotokról forgatott.

Október végén ismét történt egy lövöldözés a magyar-szerb határnál, pontosabban a szerb oldalon. Embercsempész bandák között, vélhetően afgán származásúak között történt egy leszámolás. Ebben három migráns vesztette életét. Erről lapunk is beszámolt, migránsok lövöldöztek Horgoson. A helyiek által használt Facebook-csoport beszámolói szerint gépfegyverek ropogását hallani folyamatosan. A horgosiak sorozatlövésekről is beszámoltak, és a rendőri jelenlétet hiányolták. Egyesek az iskolába sem engedik el gyermeküket, sőt azt tanácsolták a többieknek is, hogy maradjanak otthon. A lövöldözés állítólag nem a lakott területen történik, hanem a falu melletti részeken.

A HírTV riportjából kiderül, a magyar rendőrség adatai szerint azóta kevesebben próbálkoznak illegális határátlépéssel, ezért is látogatott el a stáb a térségbe, hogy megnézze, mi a helyzet a magyar-szerb határon. Amit ott találtak, azok nagyrészt háborús helyzetre hasonlító képek, széthagyott vagy felégetett roncs járművek kilométereken keresztül.

A HírTV stábja arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a képsorok nem egy háborús területen nem is Szerbiában, hanem itthon, Magyarországon készültek Mórahalom közelében a héten. A migrációs nyomás ugyanis a déli határon nem csökken, továbbra is naponta több ezren érkeznek Szerbia területéről a magyar kerítéshez, hogy illegálisan bejussanak az országba.

A riportból kiderül, hogy

mostanra már a tálib fegyveresek irányítják az embercsempészeket és ők döntik el, ki, hogyan és mikor jöhet be Európába.

Ők szedik össze a pénzt és segítenek megszervezni az átjutást a magyar területre.

Borítókép: A szerb belügyminisztérium által közreadott felvételen szerb rendőrök migránsokat vesznek őrizetbe a magyar határnál levő Horgosnál 2023. október 29-én. A szerbiai hatóságok több száz rendőrt vezényeltek a Magyarországgal közös határszakaszra azt követően, hogy október 27-én hajnalban lövöldözés tört ki migránsok között Horgosnál. A három halálos áldozatot követelő incidenssel összefüggésben hat migránst állítottak elõ, négyen afgán, ketten török állampolgárnak vallották magukat. A szerb-magyar határ mentén több ezer migráns vár arra, hogy átszökhessen az Európai Unióba. (Fotó: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium)