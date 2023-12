Elitklubba lép Magyarország: Párduc harckocsi születik Zalaegerszegen, Gidrán páncélozott terepjáró Győrben

A Gidrán Páncélozott Járművek Kft. nevű magyar–török vegyesvállalat megalapításához szükséges dokumentumokat írt alá hétfőn a Rába Jármű Kft., valamint a török Nurol Makina ve Sanayi A.S. magyar leányvállalata, a Nurol Makina Hungary Kft.

A magyar–török vegyesvállalat célja, hogy a Rába-csoportnál a 4×4-es hajtásképletű Gidrán páncélozott harcjárművek magyarországi összeszerelési és gyártási képességét kialakítsák, a lehető legmagasabb hazai hozzáadott értékkel, magyar beszállítói tartalommal, elsősorban a Magyar Honvédségnek.

Még törökországi gyártású Gidrán a HT Division kaposvári üzemében. Fotó: Varga György

A Gidrán páncélozott harcjárművekből már több tucatot rendelt eddig a honvédség, a járművek kommunikációs és elektronikai eszközeit, fegyverzetét Kaposváron, a HT Division Zrt. üzemében integrálták a terepjárókra. A tervek szerint mintegy háromszáz darab, magyar–török együttműködésben készülő Gidrán kerülhet a honvédség csapataihoz.

A Gidránoknál szó szerint minden téren nagyobb vállalkozásba vágta a fejszéjét a magyar hadiipar a Panther, magyarul Párduc harckocsi fejlesztésével. A hadiipari elitklubba való belépést jelentő projektről is a napokban állapodott meg a magyar és a német fél.

A Rheinmetall Hungary Zrt. zalaegerszegi üzemében aláírt szerződés szerint Magyarország 288 millió euróval, mintegy 110 milliárd forinttal száll be a jövő nyugati harckocsijaként is aposztrofált Panther EVO fejlesztésébe. A Gidránhoz hasonlóan itt is az állami tulajdonú N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holdingvállalat lesz a külföldi, jelen esetben német cég partnere. A munka helyszíne a zalai vármegyeszékhely ipari parkjában lévő üzem lesz, ahol hetven magyar mérnök dolgozik majd az új páncéloson.

A végleges Panther-változaton magyar mérnökök is dolgoznak. Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

A Rheinmetall közleménye szerint az új harckocsiban ugyanaz, a német cég által gyártott, jelenleg legmodernebb, 120 milliméteres, L55A1 típusjelű harckocsiágyú lesz, amely a honvédség folyamatosan érkező Leopard 2A7HU tankjainak is a fő fegyverzetét alkotja. Azzal a különbséggel, hogy a Panther esetében már automata töltő fogja a páncélozott tárolóból a csőbe juttatni a lőszert.

A Rheinmetall kifejlesztett egy 130 milliméteres ágyút is, azonban jelenleg a NATO-ban és a Magyar Honvédségnél a nyugati tankok esetében 120 milliméteres fegyvert használnak, amihez a lőszert Várpalotán fogják előállítani. Azonban ha a későbbiekben az új, akár kétszeres hatótávú ágyút rendszeresíti a szövetség mint alaplöveget, az addig legyártott Pantherek is átfegyverezhetők lesznek.

A már említett automata töltő miatt a jármű alap-kezelőszemélyzete négy helyett három főből áll majd: a parancsnokból, a lövészből és a harckocsi vezetőjéből. A felszabaduló, negyedik hely egy drón- vagy alrendszerkezelő operátoré lesz, mivel tervezik a szintén hazánkban is gyártandó Hero kamikaze drónok felszerelését a járműre. A harckocsi alkalmas lesz arra is, hogy mozgó parancsnoki állásként használják a harctéren.

Az új Panther EVO súlya a Leopard 2-esek 65-70 tonnás össztömegével szemben – a modern passzív és aktív védelmi technológiák, például a szintén Zalaegerszegen gyártott Lynx–Hiúz gyalogsági harcjárműveken is használt StrikeShield rendszer miatt – könnyebb lesz, az alváza a BPz 3 Büffel műszaki harckocsi konstrukcióján alapul, amely szintén rendszerben áll már a honvédségnél.

A fejlesztésnek, teszteknek és a várható későbbi gyártásnak a zalaegerszegi Rheinmetall Hungary Zrt. üzeme ad helyet. Fotó: Zalai Hírlap/Katona Tibor

A tervek szerint a magyar és a német mérnökök először demonstrációs céllal építenek meg egy járművet, és a megfelelő tesztek után kezdődhet meg a teljes körű gyártás.

A Párduc-programról először Orbán Viktor miniszterelnök beszélt egy TikTok-videóban.

Hiúzt gyártunk, Leopardot veszünk, és beszálltunk a Párduc fejlesztésébe. Majd meglátjuk, melyik fut be, a kutatások szerint talán a Párduc

– fogalmazott akkor.

Borítókép: A Panther kísérleti változatát már bemutatták a Lynxeket gyártó zalaegerszegi üzem nyári átadásán (Forrás: Facebook/Magyar Honvédség)