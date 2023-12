EU- csúcs: Magyarország álláspontja változatlan + videó

A balliberális oldal számára komoly pofont jelentenek a mostani hírek, ugyanis ők évek óta azt hangoztatják, hogy ezek a pénzek nem érkeznek meg Magyarországra, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Most bebizonyosodott, hogy a baloldal ezen állításai nem igazak, ahogyan az sem, hogy Magyarországnak az Európai Ügyészséghez kell csatlakoznia ahhoz, hogy megkapja a neki jogosan járó uniós forrásokat – hangsúlyozta az elemző.

Kiemelte: az ukrán kérdésben Magyarország nincsen egyedül.

Ausztria például nyíltan kimondta, hogy osztja a magyar álláspontot, ők sem támogatják Ukrajna gyorsított felvételét az EU-ba, de a kiszivárgó információk szerint több nagy tagállam is hallgatólagosan a magyar állásponttal ért egyet, csakhogy az amerikai és médianyomás miatt ezt nem merik nyíltan kimondani. Sajtóhírek arról is szóltak, hogy sem a francia államfő, sem a német kancellár nem rajong Ukrajna uniós tagságának gyorsított megszerzéséért, de erről a nemzetközi mainstream visszahang miatt nem beszélnek nyíltan. A mostani uniós csúcson is csupán egy gesztust tettek Ukrajnának a tárgyalások megindításával, a gyorsított felvételről szó sincsen, azzal más tagállamok sem értenek egyet – szögezte le az elemző.

Deák Dániel hangsúlyozta: Ukrajna ügyében változik a nyugati közvélemény álláspontja. Példaként említette, hogy az amerikai lakosság többsége már nem akarja tovább finanszírozni a háború folytatását, ennek megfelelően a republikánusok blokkolják is ezt.

– Szlovákiában is a magyar véleményt osztják a háború ügyében, a liberális mintaországnak számító Hollandiában pedig szintén a magyar álláspontot osztó párt nyert, de mostanra már Ausztria sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Továbbá ott van Brazília is, amellyel kapcsolatban ünnepelte a nemzetközi baloldal a mostani baloldali elnök győzelmét, de ő még csak fogadni sem volt hajlandó az ukrán elnököt a napokban – összegezte.

A videóelemzés zárásaként hangsúlyozta, az uniós források megérkezése, a csökkenő inflációs pálya és az ismét növekedésnek induló gazdaság összességében egy lényegesen könnyebb időszakot vetít Magyarország elé, amely mind gazdasági, mind politikai szempontból nagyobb mozgásteret enged majd a kormány számára. Mindez pedig a válság elmélyülésében érdekelt baloldal számára rossz hír, ugyanis a javuló konjunktúra tovább ronthatja a választási esélyeiket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: John Thys/AFP)