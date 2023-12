Extrém helyzet jön az utakon hétvégén – egyszerre figyelmeztet a rendőrség és a Magyar Közút

Tájékoztattak arról is, hogy a közútkezelő munkagépei az érintett területeken megelőző sószórást végeznek majd, azonban felhívták a figyelmet arra is, hogy a közlekedők is sokat tehetnek azért, hogy az országos utakon a forgalom zavartalan legyen a havazásban érintett területeken a hétvégén is, például az alábbiakkal:

Soha ne előzzék meg a hóeltakarító járműveket! Nemcsak a KRESZ előírásai miatt, hanem azért, mert biztosak lehetnek benne, a munkagépek mögött tisztább lesz a burkolat, mint előtte. Fontos, hogy a gépektől érdemes kellő távolságot is tartani.

Havazás idején vezessenek lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben. Csak akkor előzennek, ha azt biztonságosan be is tudják fejezni.

Kizárólag a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt gépjárművekkel vezessenek.

Utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon. Ez alapján tervezzék meg utazásukat.

Induljanak el időben, hamarabb, ne útközben, téliesebb útviszonyok között próbálják meg behozni az esetleges késéseket.