Fábrytól Pankotai Lilin át egészen Tordai Bencéig – az idei év legnépszerűbb Tollhegyen cikkei

8. Lilié a kocsisdíj

Megkérdezném Stefánia szabadságjogász asszonyt: milyen kockázatot vállalt trágár Lilike? Egyszer is elvitte a nagy fekete autó, miután rojtosra káromkodta magát a pódiumon? Megjegyzem, korábban Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője is mondott már egy ehhez hasonló épületes ökörséget: „Le a kalappal Lili előtt, felkötheti a gatyáját minden mai politikus – nyilatkozta a penetráns bakfisról. – Lili hozzáállása, felkészültsége példa az egész generációja számára.” „Felkészültsége?” Még a káromkodását is telefonról olvasta. Igen, én is azt gondolom most, amit ön, kedves olvasó. A teljes cikket itt olvashatják el!

7. Kicsit aljas

Értjük, ugye? A kárpátaljai magyarok nem azért halnak meg, mert erőszakkal a frontra viszik őket, dehogy. Azért halnak meg, mert mindenáron az Európai Unióba igyekvő Ukrajnához akarnak tartozni. Ahhoz az országhoz, amelynek ők csupán másodrendű állampolgárai; nyelvüket, nemzeti jelképeiket nem használhatják, ellenben nagyszerű golyófogók az orosz fronton. Inkább a családi cégügyletekről írjon, Katalin! A teljes cikket itt olvashatják el!

6. Addig ásta, míg beleesett

A túlmozgásos Tordai Bence akut rohamairól már többször megemlékeztem e hasábokon. Osztom Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető diagnózisát, miszerint a Párbeszéd-képviselő fő tevékenysége a provokáció. Igaz, maga a kétségbeejtő ember sem vitatja, hogy a botránypolitizálás az őt is soraiban tudó ellenzék lételeme. Azt nyilatkozta, jelentéktelenek lennének a parlamentben trágárkodás és botrányok nélkül, csak ezek eredményeznek számukra „kattintékony” eseteket; csak így ér el az ellenzéki képviselők üzenete az emberekhez. A teljes cikket itt olvashatják el!

5. Nagy-Magyarország-iszony

A jelek szerint a szolgalelkűségbe is bele lehet betegedni. „Mihály, te lelki hontalan, most hová vagy bekötve? Volt valaha, hogy a magyarok érzékenysége miatt aggódtál?” – érdeklődik egy kommentelő. Egy másik a „megsértett szomszédok” jelzős szerkezetet nem érti: „Megsértve itt csak mi lehetünk, akiket Trianon igazságtalansága sújtott.” Egy harmadik azt firtatja, kikre vagyunk mi „ráutalva”? Talán a minket megcsonkító szomszédokra?

Ha a szervilizmus fájna, Hardyért rohammentő jönne. A teljes cikket itt olvashatják el!