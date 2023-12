Bayer Zsolt keményen kiosztotta idén is a baloldalt – 2023 legolvasottabb vezércikkei

10. Pressman viszketegsége

Ott feszít az amerikai nagykövet a The New York Times címlapján, jelentőségteljes tekintettel néz ki egy ablakon, miközben a fotó alatti riportban hosszasan sajnáltatja magát, hogy milyen ellenséges közegben kell dolgoznia Magyarországon. Egy nappal korábban pedig David Pressman e-maillel (!) gazdagította a Politico egy cikkét, a változatosság kedvéért a magyar kormányra panaszkodva. Van ebben valami igen ellenszenves, de ne üssük le a magas labdát, hogy esetleg Press­man saját maga az. Valójában a fondorlatosan felépített, inszinuáló hozzáállása, illetve a (magyar) nyilvánosság miatt az (amerikai) nyilvánosságban való – több mint látványos – siránkozása viszolyogtató. A teljes cikket itt olvashatják el!

9. Vejnemöjnen ujja

A sor végtelenségig folytatható. És mindezek ellenére még az is lehet, hogy megszavazzuk a rög fölé gyűltek felvételét. Még akkor is, ha a svéd Aftonbladet így ír vezércikket: „Magyarország egyszerűen megpróbálja, mint egy gengszter, a tiszteletet kikövetelni, ahelyett, hogy jogosan kiérdemelné azt.” Hát erről vitatkozhatnánk. S az a minimum, hogy a svéd, a finn és úgy általában az uniós politika megtanul végre késsel-villával enni, s használat után lehúzza a klotyót. Benne önmagát. A teljes cikket itt olvashatják el!