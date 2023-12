Tóth Gabi Orbán-gyűlölőknek kiosztott sallerén át Gálvölgyi felháborító húzásáig: 2023 legmenőbb Poszt-traumái

– Nem tagadom, felhúzott Nagy Zsolt nyilatkozata. El is gondolkodtam rajta, hogy talán csak azért volt ilyen hiteles a Mellékhatásban alakított szerepében, mert egy tahó, bunkó maffiózót alakított, és ez a figura nagyon passzolt a stílusához. Nem tudom, mindenesetre ez a kirohanása nem vall túlzott bölcsességre, és akkor még finoman fogalmaztam – gondolta magában kicsit ingerülten Felhévizy, és leült megnézni a Szálka hal nélkül című régi magyar vígjátéksorozatot Bodrogi Gyulával és Szacsvay Lászlóval a főszerepben, azon mindig jól szórakozott. A teljes cikket itt olvashatják el!

Történt, hogy Novák Katalin úgy döntött, formabontó módon megnyitja kapuit a Sándor-palota, az érdeklődök körülnézhettek az épületben s találkozhattak a köztársasági elnökkel. A rossz idő ellenére elég sokan éltek a lehetőséggel, több ezren keresték fel a budai Várat emiatt a hétvégén.

Azután megérkeztek az ellenzéki tüntetők, élükön Pankotai Lilivel, illetve a demonstrációkon rendszerint – így most is – a szivárványos köpenyében megjelenő Simkó Edittel. (S ha már ott voltak „véletlenül” épp arra járt a Telex is, hogy beszámoljon a történtekről.) A teljes cikket itt olvashatják el!

– Bródy a liberálisok archetípusa. Önmagát úgy tünteti fel, mintha ő volna a minta, a zsinórmérték, hiszen ő a haladó gondolkodású, befogadó és elfogadó művész. Azonban pontosan Bródy és a hozzá hasonló libsi megmondóemberek azok, akik nem fogadnak el soha olyan véleményt, álláspontot, ami az övéktől eltér. Ők azok, akik még egy kiállítás megnyitóján is képesek acsarogni. Felháborító ez a viselkedés, nem véletlenül került a történelem szemétdombjára az a párt és lassan már az az ideológia is, ami mögé felsorakoztak az ilyen beállítottságú emberek – gondolta magában Felhévizy, majd megnyugtatásul feltett a lemezjátszójára egy jó kis Beatrice-lemezt. A teljes cikket itt olvashatják el!

A TikTok-felületén egy kis videóban bemutatta a független-objektívoknak az eddig kapott díjait, bizonyítva ezzel, hogy számtalan, nem állami elismerést kapott pályafutása során. Instagram-sztorijában pedig a következő szöveget posztolta:

„Ezek a hullámok csak erősebbé tesznek, mert tudom, hogy a céljuk a lejáratás, hogy eltüntessenek, hiteltelenítsenek… Én énekelek tovább és zenélek! Isten ezt az utat szánta nekem, én pedig igyekszem méltósággal viselni ezeket az időszakokat!”

– Tóth Gabi könnyedén, lazán és elegánsan utasította rendre az őt vérgőzös gyűlölettel támadókat. Így is kell, mert a vádak ellen a hangja és tehetsége mellett csak a tényekkel tud védekezni – gondolta Felhévizy, és kénytelen-kelletlen folytatta az erkélyfestést. A teljes cikket Itt olvashatják el!

A „tanár úr” ezúttal nagyon mélyre süllyedt. A tőle megszokott stílust hozta most is, önmagát és anyagi helyzetét fényezte, de most messzebbre merészkedett. Ugyanis egy közös fotó kapcsán gúnyolódott, alázott meg embereket. Ez szánalmas, mondhatni oltári ciki és borzasztóan kellemetlen – gondolta magában Felhévizy, és feltette a lemezjátszójára a Beatrice Nem kell...! című örökbecsű számát. A teljes cikket itt olvashatják el!