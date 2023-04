Gálvölgyi is beletörölte a lábát a fideszes humoristába

Felhévizy az elmúlt vasárnapi jegyzetében azon tűnődött, hogy az egyik leghangosabb baloldali, liberális megmondóember, Havas Henrik miért nem tud szépen, méltósággal, békességben megöregedni. A „tanár úr” ezúttal ugyanis a szokásosnál is mélyebbre süllyedt. A tőle megszokott stílust hozva most is önmagát és anyagi helyzetét fényezte, de most messzebbre merészkedett. Ugyanis egy közös fotó kapcsán gúnyolódott, alázott meg természetesen a kormányhoz közel álló embereket.

A héten tovább bővíthetjük a sort, a szépen megöregedni nem kívánó baloldali, liberális „okostojások" tekintetében. A Sunday Brunch legutóbbi adásában Gálvölgyi János Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt kérdezték. Nagyon sok minden szóba került. Nem is lett volna rossz az interjú, számos érdekes témát érintettek a beszélgetőpartnerek. Azonban amikor a riporter megkérdezte Gálvölgyit, hogy mi a véleménye Nacsa Olivér nagy port felvert megszólalásáról, kibukott a híres baloldali, liberális tolerancia.