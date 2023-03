Kegyetlen támadás indult: az a bűnük, hogy Orbánra szavaztak

Felhévizy Félix nagyon szereti a hasát. Imád jókat enni, kedveli a hagyományos magyar ételeket, a hurkát, a kolbászt, a sonkát, a disznósajtot, a szalonnát, és ezekből az ételekből is leginkább a házi készítésűekért rajong. Nincs is annál finomabb, ha egy gazda a saját ízlése szerint fűszerezi a kolbászt, készíti a szalámit vagy füstöli a sonkát.

A hírlapírónak szerencséje van, mert vidéki rokonaitól rendszeresen kap ezekből a házi finomságokból. Vagy csomagban, vagy pedig, amennyiben ideje engedi, személyesen megy le ezekért a mennyei ételekért. Természetesen többször részt vett disznóvágáson, ami mindig nagyszerű élmény egy budapesti embernek. No nem az a pillanat, amikor a kiválasztott állattal végez a böllér, hanem sokkal inkább az azt követő eseménysor, a sertés különböző módon történő feldolgozása érdekes és izgalmas feladat, és persze a munka közben elfogyasztott egy-két pohár pálinka sem megvetendő dolog.

A disznótor régi hagyomány, amit még nagyon sok helyen, szinte minden vidéki városban tartanak és nem csak turistalátványosságként, hanem a mindennapok részeként. Pont ezért akadt meg a szeme Felhévizynek a 24.hu egyik cikkén, melynek már a címe is sokat elárult a baloldal vidékieket rendszeresen degradáló gondolatvilágáról:

Győzelmi mámorban úszott a falu a gőzölgő holttest fölött.

A baloldali média egyik zászlóshajójának újságírója kimerészkedett a Nagykörút védelméből, és ellátogatott a vidék Magyarországára, ahol rácsodálkozott a disznóvágásra. A cikkből kiderült, hogy mennyire nem ismerik a vidéki emberek életét, lelkületét ezek a baloldali megmondóemberek, hiszen a szerző a következőképpen fogalmazott hozzáértően:

„Akadnak, olyan települések, ahol még ma is van disznóvágás. […] Manapság ez a hagyomány már eltűnőfélben van, sokan úgy gondolnak rá, mint egy feleslegesen brutális népszokásra […]”

Rossz hírem van szegénynek: a valóság az, hogy szinte mindenhol van vidéken ilyen idejétmúlt, régi barbár népszokás. Még Pottyondy Edina is szóvá tette ezt a bugyuta belpesti álláspontot. De azért a baloldal szabadszájú megmondóembere, aki rendkívüli módon, kínosan ügyelve minden szavára, próbál ide is és oda is mondani valami jót, nem mulasztott el egy másik, messze földön híres magyar hagyományba, a busójárásba belekötni, egyenesen a Pride-al összehasonlítva a két eseményt.

De ne legyen illúzióink. Ezek a megnyilvánulások nem a véletlen művei, hiszen mindennapos a magyar vidék lealacsonyítása, nevetségessé tétele és kioktatása. Természetesen ennek tudjuk jól az okát: a vidék Magyarországa Orbán Viktorra szavazott.

Ennyi.

Ezért gúnyolódik a vidéki embereken az RTL sorozata, ezért mondták azt a baloldali pártok képviselői a választások előtt, hogy csak azért szavaznak a kormányra a vidéken élő emberek ilyen nagy számban, mert tudatlanok.