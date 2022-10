Gyurcsányék kiakadtak a vidékiekre

A hír elhangzott. Mi történt?

Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Gyurcsány Ferenc a rónán át, zúgva, bőgve törte át józan esze gátját, el akarta nyelni az egész nyilvánosságot. El akarta nyelni önmaga jelentéktelenségét, de az Orbánt gyávázó Facebook-bejegyzésével csak még nagyobb pojácát, még nagyobb bolondot csinált magából. Gyáva lenne Orbán? Igen? Mondja csak Gyurcsány, maga hol volt 1989. június 16-án? Tudja, amikor a Hősök terén Orbán Viktor elzavarta innen a megszálló Vörös Hadsereget. De a Nagy Imre újratemetésére odaözönlő szemforgató magyar kommunistákat is, úgy általában.

Maga aznap hol volt, Gyurcsány? Csak nem a KISZ Központi Bizottsága pártházának a pincéjében reszketett, érezve azt, hogy titkári beosztásának, ezzel az egész kommunista banda uralmának hamarosan befellegzik? Igazából nem csodálkozom azon, hogy a tizenkét éve tartó hatalommegvonás tüneteitől szenvedve ez a mentálisan és morálisan szétesett alak a közösségi oldalán vezeti le pszichés defektusait. De minél vadabb és radikálisabb valaki, annál többen (undorodnak és) fordulnak el tőle. Mint most is.

Lendvai Ildikó saját közösségi oldalán igyekezett Gyurcsány nyomába érni. Közös bennük, hogy nekik csak a balliberális Budapest számít, ha a kormány vidéken ünnepel, az már nem tetszik, az már nem is ünnep. Ezzel semmibe veszik a vidéki Magyarországot, ami meg is látszik a választási eredményeiken. Hogy is mondta házi szakértőjük, Bruck Gábor még a választások előtt? Orbán vidéki szavazói krokodilagyúak, buták, rasszisták, kirekesztők, akiknek a kocsmától a templomig tart a világ.

Az egész díszes társaság azóta is ezen az alpári, primitív színvonalon produkálja saját magát.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke (Fotó: Földi Imre)