Lemerült akkumulátor

Aki még nem ismerné a magyarországi balliberális oldalt és az ellenzékben még hatalomra ácsingózó más erőket, mindenképpen olvassa el a következőket. Íme! Az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának rendkívüli ülésén hallgatná meg a Magyarországra tervezett akkumulátorgyárakról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert és Lantos Csaba energiaügyi minisztert az LMP. A fővárosi DK előterjesztést nyújt be, hogy Budapest akkumulátorgyár-mentes övezet legyen. A Jobbik követeli, hogy függesszék fel az akkumulátorgyáraknak járó vissza nem térítendő támogatásokat.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint az akkumulátorgyárak építése helyett az élelmiszeripar fejlesztésére és egy tudásalapú társadalom létrehozására van szükség Magyarországon. Öntsünk tiszta vizet a pohárba! címmel parlamenti vitanapot kezdeményez a Párbeszéd az akkumulátorgyárak telepítéséről és a kormány akkumulátorgyártás-stratégiájáról. Az MSZP azt kérdezi, hogyan garantálja a kormány a debreceni akkumulátorgyár ügyében a lakosság, a dolgozók és a környezet védelmét. Megvan az új ellenzéki kulcsszó: akkumulátorgyár!

– Amíg megúszhatják, addig a fosszilis tüzelőanyagokba fognak befektetni, és továbbra is a busz alá dobják az embereket – ezt maga az ünnepelt Greta Thunberg mondta nem is olyan régen. A svéd aktivista felszólította a globális energiaipar vezetőit, hogy vessenek véget minden olyan befektetésnek, amivel a fosszilis tüzelőanyagok használatát támogatják. Greta Thunberg olyat tud, amire a magyarországi balliberális oldal jobb híján előszeretettel rárepül. Ők lettek a „zöldek” és a környezet őrei. Lásd: Karácsony Gergely megválasztása óta klímavészhelyzet van Budapesten. Jelentsen ez bármit is.

Miről is beszélünk? Mi az, ami miatt ismét rettegni kell a szörnyűséges Orbán-kormány miatt?

Beszéljünk a tényekről: az Európai Unióban a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások jelentős hatást gyakorolnak az autóiparra. Ennek eredményeként a megújuló energiaellátási szektor mellett az elektromos járművek előállításában, az akkumulátorok gyártásában is kulcsfontosságú szerepet játszik a kontinens. Azaz: ott tartunk, hogy 2035-től a belső égésű motorok gyártása befejeződik Európában. Attól kezdve csak e-autót lehet üzembe helyezni. Ennek következtében pedig óriá­si igény lesz akkumulátorokra. Magyarország a jelenlegi beruházásokat tekintve Németországot követve a második legnagyobb szereplővé válhat az e-járműveknek gyártott akkumulátorok piacán. Érthető, hogy ez sokaknak nem tetszik. Az már kevésbé, hogy ezt nem fogják fel ésszel a balliberális táborban. Legalábbis ezt a látszatot keltik.

Ez a jelmez és a smink. Pontosan tudják ők, hogy mire megy ki a játék. Amikor ezeket a beruházásokat támadják, akkor a nemzet iparának a jövőjét ássák alá. Megéri? Nekik biztosan. Hiszen kormányon sem gyarapítottak. Lehet sorolni: 2002 és 2010 között közel 190 céget privatizáltak a nemzeti vagyonból a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok. Eladták többek között a Postabankot, amelyet az osztrák Erste Bank vett meg, majd egymás után hirdették meg eladásra a megmaradt magyar tulajdonú pénzintézeteket is. Ekkor adták el a Konzumbankot és indították el az FHB Bank értékesítését is. Eladták emellett a Mol részvénypapírjait, megváltak az Antenna Hungáriától és a Budapest Airporttól, és magánosították a Malévot. Minderről részletesen beszámoltunk az elmúlt években.

Most nem tudnak semmit eladni, így hát ne épüljön semmi, ha ezzel ártani lehet az Orbán-kormánynak. Mi másra telne mindazoktól, akiknek az akkumulátoruk már réges-régen lemerült?