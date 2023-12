– Olyan, mint az ember élete, elkezdődik, majd felemésztjük önmagunkat, egyszer csak véget ér. De csak akkor teljesíti be a gyertya a küldetését, ha világít. Nekünk is a küldetésünk, hogy fényhordozók legyünk, és mutassuk az utat az eltévelyedetteknek – részletezte a Magyar Nemzetnek Dunavecse plébánosa. Bese Gergő atya elmondta azt is, hogy

az adventi koszorút nem véletlenül fedik zöld, vagy éppen örökzöld ágak, ugyanis ez a remény jelképe.

Az első gyertya a hit – avagy Ádám és Éva – gyertyája, ez hagyományosan lila színű, amely a bűnbánatot jelképezi. Ők azok, akiknek Isten elsőként ígérte meg a megváltást, de elbukásuk miatt szükséges hogy elérkezzen az új Ádám, aki nem más, mint Jézus Krisztus, és az új Éva, aki Szűz Mária.