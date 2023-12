Nyakunkon az újabb járvány, egyre több a skarlátos

Egyre csak nő a skarlátos betegek száma, november utolsó hetében 262 új fertőzöttet regisztráltak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból kiderül, hogy október óta egyre többen kapják el a súlyosan fertőző betegséget: október elején 78-an, majd fokozatosan, hétről hétre nőtt a betegségben érintettek száma. November végére már több százan kapták meg a diagnózist, ezzel összesen 7672-an estek át a skarláton idén.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, több év szünet után idén januárban robbant be ismét a betegség, áprilisban már több ezren kapták meg a diagnózist, amely kitartott egészen nyár elejéig. Az esetszám még a gyerekorvosokat is meglepte, elmondásuk szerint

sosem volt ennyi betegük, mint idén.

A lapunknak korábban nyilatkozó gyermekorvos, Füzi Zsolt szerint a kór terjedése függ a „fogadó” szervezetétől, immunrendszerétől, tehát azok a kicsik veszélyeztetettek leginkább, akik korábban gyakran átestek akut légúti vírusos megbetegedésen, gyomor- vagy bélrendszeri bakteriális fertőzésen. A szakember szerint a tavalyi évben bőven kijutott a fertőzésekből,

a Covid, az influenza és az RSV-vírus sem kímélte a legkisebbeket, a hányás-hasmenéses vírusokról nem is beszélve.

Ezek a tényezők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy január óta megsokszorozódott a skarláttal fertőzöttek száma.

Jobb félni, mint megijedni

A skarlát néhány évtizede még gyakran súlyos lefolyású betegségként jelentkezett, amit sokszor komoly szövődmények és úgynevezett utóbetegségek kísértek, napjainkban szelídebb kórként jelenik meg. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, bár a betegség enyhébb kimenetelű, ma is komolyan kell venni, hiszen olyan súlyos szövődményei lehetnek, mint a gennyes középfülgyulladás, a vesegyulladás, a reumás ízületi megbetegedés, a szívizomgyulladás, illetve a szepszis.

Nem a skarlát gyengült az elmúlt évtizedekben, hanem a gyermekorvosok felkészültsége, a betegség korai észlelése és kezelése teszi lehetővé, hogy a kórt időben megállítsuk

– fogalmazott Füzi Zsolt, aki arra is emlékeztetett, Magyarországon a betegség lefolyása azért ilyen enyhe, mert a gyermekorvosok nagyon felkészültek, és korán, a fertőzést követő második-harmadik napon felfedezik. – Ez segít, hogy időben elkezdődhessen a kezelés, és elkerüljük a súlyos szövődményeket – mondta, kiemelve, hogy tavaly év végén az Egyesült Királyságban arról szóltak a hírek, hogy csaknem százan, közülük huszonegy gyermek vesztette életét skarlátban. – Angliában nincs olyan kiterjedt házi gyermekorvosi rendszer, mint mondjuk hazánkban, egy vagy két hétre rá adnak időpontot szakrendelésre, a szülők pedig nem tudják, mivel állnak szemben, ami egy ilyen betegség esetén nagyon veszélyes, antibiotikumos kezelés hiányában súlyos kimenetele lehet – összegezte.

Milyen tünetei vannak a betegségnek?

A főképp gyermekeket érintő betegség tünetei néhány napos lappangási idő után jelentkeznek, a fejfájás, hidegrázás, émelygés, hasi fájdalom, hányás mellett magas láz, fájdalmas nyelés, torokfájdalom is előfordulhat, míg a gyulladt mandulákon gennyes tüszők is megjelenhetnek. Szintén árulkodó lehet a nyelv is, amelyen fehér lepedék jelenik meg, az ízlelőbimbók pedig vörösen kiemelkednek. A nyaki nyirokcsomók pedig duzzadtak, fájdalmasak lesznek. A skarlát kórokozói a streptococcus baktériumok, amelyek bőrirritá­ciót, kiütést okozó anyagot termelnek: az apró kiütések elsősorban a hajlatokban jelentkeznek.

A fertőzés a légutak váladékával, cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezéssel, szájon át is terjed, de a kórokozók a bőr sérülésein keresztül is behatolhatnak a szervezetbe. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy

mivel a kór erősen fertőzőképes, ezért a beteget a kezelés során legalább öt napig érdemes elkülöníteni.

Gyakran pedig olyanok is továbbadják a fertőzést, akik csak hordozói a kórokozóknak. A skarlátot antibakteriá­lis szerekkel, penicillinnel, antibiotikumokkal kezelik, amelyek néhány nap alatt enyhítik a betegséget, de a szövődmények elkerülése érdekében tíz napig folytatni kell a kezelést.

Újabb skarlátjárvány következik?

Azt egyelőre korai megmondani, hogy az év elejihez hasonlóan, most is több ezres betegszámmal kell-e számolni, vagy a téli szünet megállítja majd a fertőzést, az viszont bizonyos, hogy folyamatosan emelkednek a számok.