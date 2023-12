Pusztító leleplezés: a most harsogó baloldalnak korábban egyáltalán nem volt baja a vendégmunkásokkal

Én úgy látom, hogy alapvetően két strukturális baj van a magyar nyugdíjrendszerrel. Az első az az, hogy kevés a bevándorló. Azon belül is kevés az a bevándorló – hogy is mondják? –, a gazdasági bevándorló, aki egy jobb élet reményében jönne Magyarországra, hogy itt, mondjuk, foglalkoztatott legyen, és járulékot fizessen, vagy akár vállalkozó legyen, esetleg másoknak is adna munkát, akik szintén járulékot fizetnének, és ezért egyre kevesebben fizetnek Magyarországon járulékot.