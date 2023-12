Szijjártó Péter: A nemzeti konzultációnál erősebb érv nincsen a politikában

A miniszter a közel-keleti helyzet kapcsán is a szuverén külpolitika eredményeit méltatta, rámutatva, hogy sikerült megőrizni a jó kapcsolatokat Izraellel és az arab országokkal is, és eközben ráadásul számos magyar gyors kijuttatásában tudtak segíteni Izraelből és a Gázai övezetből, s három magyar túsz is rövid időn belül szabadulhatott a Hamász fogságából.

Emlékeznek rá, milyen támadásoknak voltunk kitéve, hogy minek tartunk fenn kapcsolatot az egyesek által autokratának nevezett rendszerekkel, amelyek a saját életüket nem a fényes nyugati demokráciák mintájára építik fel. De hogyha nem tartottunk volna fenn kapcsolatot ezen országokkal, akkor most mi lenne a magyarokkal?

– mutatott rá kérdésével a miniszter. Ezután kitért a migráció ügyére, felidézve a határkerítés építése miatti támadásokat, illetve a kötelező letelepítési kvóták elleni fellépést a visegrádi négyek részéről, amelynek hiányában szavai szerint ma ezek az országok is a párhuzamos társadalmak, a terrorfenyegetettség problémájával néznének szembe.

De mivel fenntartottuk a szuverenitásunkat, és világossá tettük, hogy amíg mi kormányzunk, addig mi döntünk arról, ki jöhet be az országba, ezért ma nincs az a veszély, mint Nyugaton

– fogalmazott. Végül a gazdasági sikereket is érintette, mondván, hogy Magyarország az elmúlt évek válságaiból rendre megerősödve került ki, ami szintén a szuverén, nemzeti válaszoknak köszönhető.