Mikor lehet jegyet venni bankkártyával a buszon?

Szeptembertől bankkártyával is lehet jegyet vásárolni a távolsági sárga Volánbuszokon, ezt Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be. Emellett megmarad a készpénzes jegyvásárlás lehetősége is. A budapesti helyközi járatok közül csak a repülőtéri vonalon lehetséges bankkártyával vonaljegyet venni.

Hiába jelentkezett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új innovációs fejlesztéssel, a Pay&GO rendszerrel, közlésük szerint nem tervezik kiterjeszteni a reptéri járaton és az M1-es metrón kívül más viszonylatra. Az első ajtós felszállás rendszerét használó járatoknál pedig nagy szükség lenne a bankkártyás fizetés lehetőségének a megteremtésére. Úgy tűnik, a megoldás adott, ám a szándék egyelőre nem.

„Határozottan nem célunk arra ösztönözni az utasokat, hogy a járművezetőnél váltsanak jegyet” – közölte a Budapest Közlekedési Központ a Magyar Nemzet kérdésére. Mint írták: a BKK a jegyértékesítési területen, csakúgy, mint az általa végzett minden szolgáltatás esetében egyszerre kívánja az ügyféligényeket, illetve a fenntarthatósági és kényelmi szempontokat figyelembe vevő XXI. századi megoldásokat alkalmazni. Ezért is biztosít többféle lehetőséget a jegyvásárlásra és ezért fejleszti folyamatosan ez irányú digitális szolgáltatásait.

„Elsősorban arra biztatjuk utasainkat, hogy a folyamatosan új funkciókkal bővülő BudapestGO alkalmazásban, digitálisan vásárolják meg jegyüket, bérletüket, amelyek érvényesítése az NFC technológia bevezetésének köszönhetően tovább egyszerűsödött.

A BudapestGO felhasználóbarát működésének köszönhetően az alkalmazást több mint négymilliószor letöltötték, és ma már minden harmadik BKK-bérletet digitális formában vásárolják meg az utasok”

– indokolt a közlekedésszervező cég. A BKK a turistákkal rugalmasabb: folyamatban van a Pay&GO tesztelése a 100E vonalon és az M1-es metrón. Ennek a technológiának köszönhetően az ügyfelek egy érintéssel, bankkártyájukkal vagy okoseszközükkel a járművezetők közreműködése nélkül, néhány tizedmásodperc alatt tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.