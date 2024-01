„A tehetséggondozás a szívügyem”

– A legjobban azt szeretem a tanításban, amikor látom a diákokon, hogy ők is élvezik az órát, ez doppinghatást jelent nekem – mondta lapunknak Tófalusi Péter, a Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány Rátz Tanár Úr-életműdíjával idén kitüntetett mesterpedagógus. A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának fizikatanára saját bevallása szerint mindig is pörgős személyiség volt, és továbbra is van benne belső motiváció, tűz arra, hogy valami újat és szépet mutasson a tanulóknak, amiért ők hálásak. Szeret játékosan tanítani, ki nem hagyná például a debreceni Mihály-napi vásárt, ahol az oktatásban jól alkalmazható eszközöket szokott beszerezni. Akkor is rendszerint benéz egy játékboltba, amikor fizikaversenyre viszi a gyerekeket. –

Élni kell a „homo ludensnek”, azaz a játékos embernek a fizikaoktatásban. A jó kapcsolódás a diákokkal a sok közös élménynek köszönhető. Nem szabad sajnálni az időt arra, még hétvégénként sem, hogy együtt legyünk a gyerekekkel

– hangsúlyozta.

A mestertanár felidézte: nagy hatással voltak rá a fizika apostolának, a legendás Öveges professzornak a műsorai, illetve a Mindenki iskolája című filmsorozat, de édesapja is sokat adott intellektuális fejlődéséhez azzal, hogy megszerettette vele a könyveket, így már fiatalon is a könyvtárakban ismeretterjesztő és fizikai tárgyú könyveket olvasott.

Vallásos családi háttér

Tófalusi Péter Egerben nőtt fel mélyen vallásos családban, katolikus nevelést kapott, és a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola elvégzése után sikerült egy gimnáziumban Gyomaendrődön elhelyezkednie olyan diplomával, amellyel csak általánosban taníthatott volna. Közben elvégezte Budapesten az ELTE fizikatanári kiegészítő szakát, ahol megszerezte a gimnáziumi tanításhoz szükséges képesítést. Debrecenben lakó, leendő feleségéhez költözött, a cívisvárosban kapott főállást a Dóczy Gimnáziumban, mellette pedig tanított a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban és a hevesi Eötvös József Középiskolában is, azaz nem mindennapi módon egyszerre három különböző megyében adta tovább fizikatudását.