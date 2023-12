Karikó Katalin az orvosi, Krausz Ferenc a fizikai Nobel-díjat veszi át vasárnap

Rejtő Jenő A tizennégy karátos autó című műve így kezdődik: „Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó matróza még huszonegy éves sem volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e poétikusan ifjú korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény, még akkor is, ha egyesek előtt talán szépséghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat a makao nevű kártyajátékon nyerte el.” Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus nem kártyajátékon jutott Nobel-díjhoz, hanem több évtizedes kitartó munkával érdemelte ki a világ legfontosabb tudományos elismerését, amit hat kategóriában – fizikai, kémiai, orvosi, irodalmi, béke és közgazdasági – ítélnek oda.

A tavalyi díjátadó a svéd fővárosban Karikó Katalint és Krausz Ferencet most vasárnak köszöntik Fotó: Christine Olsson

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fizikai és a kémiai, a stockholmi Karolinska Intézet az orvosi Nobel-díjról dönt. A 18 svéd íróból álló Svéd Akadémia az irodalmi, a norvég parlament által kijelölt bizottság a békedíjról határoz. Az előbbi öt Nobel-díjat 1901 óta osztják ki, 1969-tól az arra érdemesek közgazdasági Nobel-emlékdíjat kapnak, amit szintén a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítél oda.

Alfred Nobel végrendeletében hangsúlyozta, hogy az általa alapított (és róla csak később elnevezett) díj odaítélésében a legfontosabb szempont az emberiség szolgálata. Azt is kiemelte, hogy a díj odaítélésénél ne legyenek tekintettel a jelöltek nemzetiségére. Ma elképzelhetetlen lenne, hogy a Nobel-díj ne legyen nemzetközi. A végrendelet szerint az előző évben történt felfedezéseket kell díjazni, de a gyakorlatban úgy alakult, hogy korábbi, akár több évtizedes felfedezést is figyelembe lehet venni, ha a jelentősége csak később lett nyilvánvalóvá. Hargittai István akadémikus korábban arról írt, hogy a díj tekintélye elsősorban abból származik, hogy hosszú évtizedek során kiállta a tudományos világ szigorú kritikáját. A Nobel-díjat odaítélő szervezeteket szinte a világ tudományos zsűrijének is tekinthetjük.

Karikó Katalin

A Kisújszálláson született Karikó Katalin és kutatótársa, Drew Weissman az orvosi Nobel-díjat az mRNS-technológia kifejlesztéséért érdemelte ki. Felfedezéseik kulcsfontosságúak voltak a Covid–19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztésében a 2020 elején kezdődött világjárvány idején. Az mRNS-en alapuló vakcina előnye, hogy gyorsan előállítható, nem okoz fertőzést, mert nincs benne a vírus teljes génállománya. A hatóanyag működésének lényege, hogy a koronavírusban megtalálható fehérjét, majd az arra válaszul képződő ellenanyagot is a beoltott emberek sejtjei készítik el. Ezek az ellenanyagok megvédenek a fertőzés okozta betegségtől, ha később vírus jutna be a szervezetbe. 1901 óta 114 alkalommal osztottak ki orvosi Nobel-díjat. Karikó Katalin mindössze a 13. kutatónő, akit elismertek ezzel a díjjal.

Krausz Ferenc

A 2015 óta a fizikai Nobel-díj esélyeseként emlegetett, Móron született Krausz Ferenc és kutatócsoportja elsőként állított elő és mért meg attoszekundumos fényimpulzust, amit az elektronok atomon belüli mozgásának feltérképezésére használt fel, és ezzel megalapozta az attofizika tudományát. Krausz Ferenc először végezhetett valós idejű megfigyeléseket az elektronok mozgásáról atomi léptékben. Azóta az általa kidolgozott technikát felhasználták számos atom- és molekulafizikai folyamat, például a fotoionizáció időfüggésének vizsgálatában. Krausz Ferenc úttörő kísérleti munkásságának eredményeit világszerte hasznosítják, például a szegedi ELI-ALPS Kutatóintézetben is.