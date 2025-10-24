Spártagörögországtörténelem

Pajzs, kard és törvény – Mennyire ismeri Spárta történelmét?

Spárta neve egyet jelent a fegyelemmel, a bátorsággal és az állam iránti teljes odaadással. A dór városállam katonai gépezetté formálta polgárait, miközben politikai rendszere és nevelési elvei évszázadok óta a történészek és filozófusok vitáinak tárgyai. De vajon mennyire ismeri Ön az agógé titkait, a spártai nők különös szabadságát és a thermopülai hősök valódi örökségét? Tesztelje tudását ezzel az öt kérdésből álló történelmi kvízzel!

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 5:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik intézmény felügyelte a spártai ifjak katonai és erkölcsi nevelését?

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekBékemenet

Ünneplők és mocskosozók

Pilhál Tamás avatarja

A „slimfit szekértoló” a Hősök terén körülbelül ötvenezer ember előtt szónokolt. A Békemenetről koppintott „Nemzeti meneten” a Tisza-vezér rendszerváltást hirdetett, bevezetné a brüsszelizmust.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.