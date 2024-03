Az idei év a légierőről szól a Magyar Honvédségnél – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón rendezett nemzetközi konferencián.

Az MTI tájékoztatása szerint a honvédelmi miniszter a Biztonság- és védelempolitikák: Európa egy átalakulás középpontjában? című konferencián elmondta, hogy eddig 14 Gripen multifunkciós vadászgéppel rendelkezett hazánk. A bővítés után azonban Magyarország lesz a svéd repülők „egyik nemzetközi mestere”, mert az eszközök használatán túl kiképzési és karbantartási képességekkel is rendelkezni fog.

Idén várhatóan két nagy szállító repülőgép is érkezik Brazíliából, valamint kiképző- és felderítőgépek Csehországból. Továbbá csapásmérő- és felderítőképességekkel rendelkező drónok vásárlása is napirenden van

– hívta fel a figyelmet a miniszter. Hozzátette: nem csak vásárlásban gondolkodnak. Nagy hangsúlyt helyeznek a védelmi ipar fejlesztésére is, hogy a Magyar Honvédség igényei mellett az exportpiacokra is be tudjanak lépni. Példaként említette a Lynx gyalogsági harcjárművek gyártását Zalaegerszegen és a várpalotai lőszergyár építését.

Teljes szemlélet- és kultúraváltás zajlik a magyar hadseregnél. Minden döntés azt támogatja, hogy az „egyenruhás munkavállalók szakszervezete” helyett egy hadra fogható, bármikor harcolni képes haderő jöjjön létre

– hangsúlyozta. Hozzátette: ennek gerincét a támaszpontszerűen elhelyezkedő, profi alakulatok adják, amelyek modern, high-tech eszközöket kezelnek. Ezzel párhuzamosan épül a lokális, helyismerettel rendelkező emberekből álló területvédelmi tartalékos rendszer, amely könnyű fegyverzetű és lefedi az egész országot – fűzte hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt Magyarország szerepéről is a szövetségesi rendszerekben: a NATO-nak 25 éve, az Európai Uniónak 20 éve tagja hazánk, utóbbinak a soros elnökségét is betölti az év második felében. A miniszter szerint két fontos fókuszpont van az Európai Unióval kapcsolatban: az unió önálló védelmi képességeinek erősítése, illetve a védelemipari képességek növelése. – Ukrajna segítése közben a stratégiai lőszertartalékok kimerültek, megfelelő gyártási kapacitás nem áll rendelkezésre, miközben a karbantartás és az alkatrész-utánpótlás terén is hasonló a helyzet – mutatott rá a miniszter.

A miniszter megemlítette a megszokott világrend változásait is, amelynek során az annak gerincét adó nemzetközi szervezetek lazulása, akár gyors felbomlása is elképzelhető. Ezzel párhuzamosan blokkosodás kezdődhet, amelyben Magyarország nem érdekelt, ezért arra törekszik, hogy „méretét meghazudtoló módon, speciális földrajzi elhelyezkedése és teljesítménye alapján nélkülözhetetlen” legyen.