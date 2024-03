Így lehet óvodapedagógusból fizikatanár

– Milyen feladatokkal néz szembe manapság egy tanárképzésben szerepet vállaló egyetem?

– A pedagógusképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények nemzetstratégiai fontosságú felelőssége a magas szintű pedagógusképzés biztosítása. Meggyőződésem, hogy értékorientált, nyitott és kreatív, megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzésével hozzájárulhatunk a jövő alakításához. Ezenkívül fontosnak tartom, hogy az intézmények ne csak az oktatási, hanem a társadalmi környezetük változásaira, a munkaerőpiac igényeire is tudjanak reagálni. Komoly feladata ez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek is, hiszen jelentős a munkaerőigény a köznevelésben és a szakképzésben. Ezek azonban csak jól hangzó elvek maradnának, ha nem lenne intézményünkben egy olyan kiváló szakmai közösség, amely képes megvalósítani mindezt a gyakorlatban is.

Pajtókné Tari Ilona szerint eredményes a technikumok és az egyetemek együttműködése (Fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

– Az elmúlt időszakban több jogszabályi változás is történt a pedagógusképzésben, megjelent a szakképzésből a felsőoktatásba lépés lehetősége. Hogyan reagált erre az egyetem?

– Úgy vélem, hogy a jogszabályi változásokat, különösen a szakképzésből a felsőoktatásba lépés lehetőségét, főként a munkaerőpiaci igények váltották ki. A siker azonban az oktatási rendszer rugalmasságában rejlik. Képzeljünk el egy világot, ahol a szakképzés és a felsőoktatás kiválóan, a piaci igényeknek megfelelően működik együtt, ahol új dimenziók nyílnak meg a technikusi képzések terén, és nemcsak egy-egy technikumban, hanem szerte az országban, világos és átgondolt stratégia alapján.

A jogalkotói szándékot valóra váltottuk, az új okleveles technikusi programok életre keltek a technikumok és a felsőoktatási intézmények eredményes együttműködésének köszönhetően.

Egyetemünk több szakképző intézménnyel is összefogott azért, hogy megkönnyítse az átmenetet a technikum és az egyetem között. Így nemcsak a jogszabályi változásokra reagáltunk, hanem a munkaerőpiac változó igényeinek is megfelelünk, megnyitva az utat a jövő okleveles technikusai előtt.

– Hogyan érintette az óvodapedagógus-képzést ez a változás?

– A technikumok az óvodapedagógusok munkáját segítő óvodai nevelő képzést folytathatnak. A technikumi képzésnek fontos munkaerőpiaci relevanciája van, biztosan nem célja kiváltani a felsőoktatást, alapvetően pályaorientációs szerepet tölt be. A tanulók választott szakmájuk sajátosságaiba betekintést nyerve, felkészülten léphetnek be az egyetemi képzésbe. Az új változásokhoz köthető továbbá, hogy az óvodapedagógusok akár két év alatt is szerezhetnek tanítói szakképzettséget. Ebben az esetben híd épül az óvodapedagógus és a tanító szakok között, ahol bizonyos tananyagoknak közös alapja van. A hallgatók nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy lehetőség van az óvodapedagógus szakon végzettek alapozó tantárgyainak beszámítására a tanítóképzésben, amely tantárgyak egyébként ott is az alapozó szakasz részei. Ezzel tehát arra ösztönözzük a végzett óvodapedagógusokat, hogy tanulmányaik részleges beszámításával szerezzék meg a tanítói végzettséget is.