Így kell ezt csinálni!

Van mit tanulnunk a fényességes Nyugattól:

önfeladást,

aljasságot,

idiótaságot,

vadiúj „demokráciát”.

Mutatom:

„»Nem vagyunk idegengyűlölők, de nem vagyunk ostobák és naivak sem«

Zürich-Leimbachban egy volt idősek otthonát 300 menekült számára kialakított menekültügyi szállássá alakítanának át. A környék lakói ezt nem akarják elfogadni. A környékbeli lakosok szövetsége ezért petícióval akar fellépni a város tervei ellen.

Az idősek elmennek, a menekültek beköltöznek – de a lakosok ezt nem akarják: Zürich-Leimbachban a környékbeli lakosok szövetsége tiltakozik a város tervei ellen. A város néhány évre menekültszállásként szeretné használni a volt idősek otthonát. Ez ellen most petíció indult.

A szövegben ez áll: az ideiglenes használat »a környéken a menekültkérelmet benyújtók számának jelentős növekedéséhez vezetne«. Ami a környékbeli lakosok szövetségének egyáltalán nem tetszett, hogy a korábbi időseket kiköltöztették az épületből – anélkül, hogy »konkrét építési terv vagy megbízható ütemterv lenne a felújításra«. Az idősek otthonát augusztusban zárták be, a betonépületet átalakítják, családok és idősek számára terveznek lakásokat. A bejelentett építkezés kezdete: 2030. Addig az épületet más célra fogják használni.”

Eredeti cikk itt:

https://mindenszo.hu/bezzegnyugat-svajci-nyugdijasotthon-az-idoseket-kilakoltattak-johetnek-a-migransok-video/