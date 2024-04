Több tucat túlsúlyos kiskamasz életét változtatta meg az Életmód Ambulancia

– A fiatalok közül van, aki több mint 10-15 kilót fogyott, másoknak viszont ugyan nem változott a súlya, de a testzsírszázaléka jelentősen csökkent vagy az izomszövet mennyisége lett magasabb attól, sikerült a mozgást beépíteniük a mindennapjaikba – foglalta össze az Életmód Ambulancia két évét Gács Zsófia, ahol közel harminc gyermek életét változtatták meg. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének endokrinológusa hozzátette,

azzal, hogy ezek a fiatalok változtatnak az életmódjukon, az egészségüket is új alapokra helyezik, hiszen ezzel olyan súlyos betegségeket kerülhetnek el, mint a diabétesz, a magas vérnyomás, vagy a meddőség.

Lépésről lépésre

Az életmód ambulancia közel két éve kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy a súlyproblémával küzdők jövőjét segítsék. Az elmúlt tíz évben ugyanis megállíthatatlanul, ötszörösére nőtt a túlsúlyos kicsik, fiatal felnőttek száma hazánkban.

– Hosszú évek óta vizsgálunk túlsúlyos gyerekeket, kamaszokat. Kiderült, hogy az esetek túlnyomó többségében – 95-98 százalékban – nem betegséget találunk a felesleges kilók mögött, hanem a genetikai adottságok mellett nem megfelelő életmódot – hívta fel a figyelmet az endokrinológus.

Azok a fiatalok, akik jelentkeznek az ambulanciára, először egy kétnapos kivizsgáláson vesznek részt: a huszonnégy órás vérnyomásmérés, komplex laborvizsgálat, testsúlyösszetétel-vizsgálat és pszichológiai konzultáció után egy gyógytornásszal és dietetikussal való konzultáció vár rájuk, a szülővel közösen. – Az anya vagy az apa jelenléte több dolog miatt fontos, egyrészt a változás kizárólag akkor sikerülhet, ha az egész család életmódot vált, de sokszor a szülők is ítélkeznek, él egy kép a fejükben, hogy a gyereknek milyennek kellene lennie, hogyan kellene kinéznie.

Annak a felismerése is nagyon fontos ilyenkor, hogy a túlsúly elsősorban nem esztétikai, hanem egészségügyi kérdés – szögezte le Gács Zsófia.

Gács Zsófia endokrinológus szerint a túlsúly nem esztétikai kérdés Fotó: Barta Bálint /Semmelweis Egyetem

– Ezek a pluszkilók számos súlyos kockázatot rejthetnek, már a kisebbek körében is gyakori, hogy megjelennek a túlsúly következményei, például az inzulinrezisztencia vagy a vérnyomásproblémák, a máj károsodása, a reflux és az alvászavar, de hosszú távon a túlsúly szövődményeinek egyike lehet a meddőség kialakulása is. Ha sikerül a családokkal elfogadtatni, hogy az életmódváltás a célhoz vezető út, akkor jó hírként azt is ígérhetjük, hogy nem kell egyedül végig csinálniuk, mert az ambulancia szakemberei támogatni fogják őket – ígérte a szakember.

Az első konzultációt, állapotfelmérést és tanácsadást követően három hónap múlva találkoznak ismét a gyerekekkel, ahol megnézik, hogy boldogulnak az életmódváltással. Az ambulancia munkatársa szerint ezek a találkozások azért fontosak, mert a fiataloknak szüksége van a folyamatos megerősítésre.

– Ha elindulnak jó irányú változások, nagyon nagy erőt ad nekik a visszaigazolás. Akik pedig úgy érzik elakadtak, nekik megmutathatjuk, hogy valójában az ő esetükben is számos fontos változás van már jelen.

Nem mindenki veszít ugyanis a súlyából, de a mozgásnak és az étrendnek hála változik a testösszetétele, nő az izomtömege, változik az izomereje, jobb az állóképessége, kevésbé fáradékony. Egy komplex életmódváltás esetén nem elég csak a mérleget figyelnünk, látnunk kell a részleteket, sőt, a test mögött a lelket is, és azokat az apró mozzanatokat, amelyek már a változást jelentik – példázta a Gács Zsófia.

Ítélkezésmentes ellátás

Bár az életmódváltás fontos eleme lehet a külső változás is, nem csak ezért érdemes kitartani, aki ugyanis komolyan veszi, már néhány hónap alatt megszabadulhat számos egészségügyi kockázattól és szövődménytől.

– Azt látjuk, hogy magas vérnyomás már három hónap hatékony életmódváltással csökkenhet, de az inzulinrezisztenciának is eltűnhet hat-tizenkét hónap alatt – hívta fel a figyelmet.

A szakember elárulja, hogy ezeknek az életmódváltó programoknak ismerten nagyon magas a lemorzsoládási aránya, tehát ugyan sok család és gyermek indul el, de közel a fele feladja. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának Életmód ambulanciáján viszont a résztvevők közel 70 százaléka kitartott eddig, és jó eredményeket is tudtak elérni.

– Az Életmód ambulancia elindulásakor rengetegen jelentkeztek, hogy szeretnének jönni, de sokan már el az első konzultációra sem jöttek el, mások pedig a program indulása után nem sokkal adták fel. Ez egyáltalán nem lepett meg minket, sőt, valójában ez egy teljesen normális folyamat. A magánellátásban elérhető életmódváltás programok kifejezetten magas összegbe kerülnek, nem kizárt, hogy részben a befizetett pénz okán tartanak ki bennük sokan. A mi programunk NEAK-támogatással elérhető ellátás, ami sokaknál úgy hat, következmények nélkül szállhatnak ki. Azt is tudjuk, hogy az életmódi szokások megváltoztatása nem egyszerű feladat, arról nem is beszélve, hogy nem feltétlenül az „első nekifutásra” sikerül ezeket a változtatásokat a mindennapokban meggyökereztetni. Szerencsére sok olyan család van, ahol tudtak élni a segítségünkkel, és ma már szemmel látható eredménye van a kitartásuknak – mondta.

– Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan modellprogramot, ambulanciát hoztunk létre az egyetemen, amelynek pontosan mért eredményei, szakirodalmi háttere van. Az elmúlt két év eredménye pedig bebizonyította, hogy a gyakorlatban is megállja a helyét.

Több kórház gyermekosztálya is jelezte már, hogy a programot szeretnék beilleszteni ők is, de nagy vágyunk, hogy az életmód ambulancia programját az alapellátásban is használni lehessen a jövőben – árulta el.

Gács Zsófia szerint fontos, hogy a gyerekekkel foglalkozó szakemberek is szemléletet váltsanak, és ítélkezésmentesen végezzék a munkájukat. – Sajnálatos, de az a tapasztalat, hogy a fiatalokat körülvevő szakemberek is sokszor előítéletesek, amikor túlsúllyal élő gyermekkel van dolguk. Szeretnénk, ha a társadalmi elvárások helyett segítenének az egészségügyi szempontokra fókuszálni, és ennek megfelelő támogatást adnának számukra – szögezte le.

Forrás: Semmelweis Egyetem

Nem csak a test, a lélek is könnyebb lesz

A legtöbb fiatal esetleg több sikertelen diétán és fogyókúrás módszeren van túl, mire az ambulanciára kerül, és az is gyakori, hogy sok negatív előítélettel találkoztak a testalkatukkal kapcsolatban, ami kóros pszichés változásokat is elindíthat, nyomott hangulathoz, szorongáshoz vezethet.

– Kevés olyan állapot van, ami ennyire stigmatizál, mint az elhízás, ám akár depresszióról, akár szorongásról beszélünk, a túlsúly ok és következmény is lehet, vagyis egy szorongó gyermek menekülhet az evésbe, és ezáltal válik túlsúlyossá; ahogyan a nem megfelelő életmód okozta túlsúly is okozhat depressziót, miután folyamatos támadásnak van kitéve a környezetében

– mutatott rá Gács Zsófia, aki egyben azzal nyugtat, az ambulancia csapatában lévő pszichológus segít, hogy ezek a nehézségek felszínre kerüljenek, és az egészséges életmód kialakítása nem csak a testalkat átalakítását hozza magával hosszú távon, de az egyéni célok elérésének sikerélményét is.