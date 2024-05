Az egészségügy terén sem valósította meg programját Karácsony Gergely

A 2019-es választási kampányában Karácsony Gergely komplex egészségügyi reformokra tett ígéretet Budapesten, ezek jó részét azonban nem teljesítette. Ilyen volt az a terv, amely szerint a főváros a kerületekkel együttműködve egységes keretrendszert alkotott volna az alapellátás átalakítására, annak érdekében, hogy minden budapesti magas színvonalú egészségügyi alapellátásban részesüljön, függetlenül attól, hogy melyik kerületben lakik. Azonban az egységes keretrendszer kialakítására úgy tűnik, nem volt elég öt év a főpolgármesternek.

Ugyanígy hamvába holt tervnek lehet tekinteni az egységes ellátási rendszerhez tartozó egységes ügyfélszolgálati felületet is, amelyen keresztül a főpolgármester tervei szerint minden budapesti tájékozódhatott volna az elérhető szolgáltatásokról. Sajnálatos módon azonban Karácsony Gergelynek ez a vállalása sem valósult meg.

A főpolgármester azonban ennél is tovább ment 2019-ben, és a háziorvoshiány megoldására is ígéretet tett, mégpedig a csoportpraxisok létrehozásával, amelyeket szükség esetén újonnan létesített egészségházakban helyeznének el. A Karácsony-féle egészségházakban pedig a háziorvosi szolgáltatás mellett az ígéretek szerint kiegészítő rutinfeladatokat is végeztek volna.